Детский психолог Юлия Синегуб назвала 10 важных навыков, которыми должен овладеть подросток перед тем, как покинет дом. По ее мнению, эти советы должны быть базовой информацией для всех родителей.

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По словам эксперта, перед тем как отпустить ребенка в самостоятельную жизнь, его надо научить большинство задач решать самостоятельно. Основные из них она опубликовала на своей странице в Instagram, начиная от умения готовить до стрессоустойчивости и заботе о себе.

10 важных навыков, которыми должен овладеть подросток

Приготовление простых блюд

По мнению психолога, основным базовым умением подростка должна быть возможность что-то приготовить – простые, недорогие и полезные блюда.

Основы ухода за одеждой

Важно, чтобы ребенок знал, как правильно стирать, сушить, ухаживать за одеждой, чтобы она оставалась дольше в хорошем состоянии и не нуждалась в быстрой замене.

Финансовая грамотность

Уметь разбираться в том, как вести бюджет, накапливать деньги и избегать долгов – важные навыки для самостоятельной жизни.

Запись на прием

Пока ребенок маленький, такие вопросы закрывают родители. Но это надо уметь делать самостоятельно.

Умение постоять за себя

Во взрослой жизни важно быть уверенным в себе, уметь постоять за себя и свои интересы и иметь возможность отстаивать свои границы.

Мелкий ремонт в доме

Базовые вещи, которые пригодятся в повседневной жизни тоже лучше приобрести до того, как покинуть родительский дом.

Закупки в магазине и питание

Уметь составлять список покупок, чтобы понимать, что именно надо купить сегодня. Понимать, какие продукты нужны, как выяснить полезен ли тот или иной – все это очень важные навыки.

Первая помощь и безопасность

Современная жизнь полна вызовов и опасностей, поэтому уметь оказывать первую помощь – крайне важный навык в любом возрасте.

Тайм-менеджмент

Если правильно организовать свое время, можно успеть гораздо больше.

Стрессоустойчивость и забота о себе

Но никогда не надо забывать о том, насколько важно собственное эмоциональное состояние и умение восстанавливать себя и заботиться о себе.

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