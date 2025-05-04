Подросток спит до обеда: как реагировать родителям и при этом не 'взорваться'

В подростковом возрасте тело детей работает в 100 раз тяжелее, ведь происходит перестройка организма. В связи с этим выработка гормона мелатонина сдвигается на 1,5–2 часа позже. Так что даже если ребят будут заставлять ложиться спать вовремя, уснуть им будет тяжело, ведь их мозг продолжает работать.

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Гештальт-терапевт Любовь Рудницкая в сообщении в Instagram уверяет, что когда подростки спят до 12 – это абсолютно нормально. Специалист дала советы, которые помогут родителям не "взорваться", когда их дети не просыпаются до обеда.

"Утро, вы уже успели выпить кофе, убрать на кухне, сделать половину дел, а у вашего ребенка даже глаз еще не открывается. На часах уже 12, а у вас внутри: "Да сколько можно спать?! Это уже ненормально!" На самом деле – нормально. Ваш подросток не ленивый. Подростковый возраст – это период глобальной перестройки. Вы же видите как у вашего ребенка меняется голос, рост? То же происходит и с гормоном сна – мелатонином. У детей и взрослых он начинает активно производиться 21-22:00, а у подростков сдвигается на 1,5-2 часа позже. Поэтому даже если вы заставите ребенка лечь спать в 10 вечера, ему будет тяжело уснуть, потому что мозг еще продолжает работать", – пишет Рудницкая.

Так, эксперт рекомендует дать детям возможность выспаться в выходные и не упрекать их за это.

Кроме того, родителям следует помнить, что такая ситуация временная, пока не стабилизируется работа гормональной системы.

В будни Рудницкая советует уменьшать количество света и гаджетов за 1-2 часа до сна. Такие действия помогут организму начинать раньше производить мелатонин.

По словам специалиста, подростки часто пытаются "отоспаться" на выходные, ведь ложатся поздно спать в будни и рано просыпаться. Она отмечает, что физиологически это нормальный процесс, ведь организм пытается восстановиться. Но это отнюдь не говорит о характере или воспитании ребенка.

Кроме того, во время сна проходит активная работа мозга, усваивается информация и обрабатываются эмоциональные переживания. Гештальт-терапевт уверяет, что этот процесс требует много энергии, поэтому сон становится не роскошью, а необходимостью для молодого организма.

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