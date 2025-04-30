Каждый третий ребенок мечтает стать ютубером. Исследование показало, почему поколение Альфа не хочет получать высшее образование

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Каждый третий ребенок мечтает стать ютубером. Исследование показало, почему поколение Альфа не хочет получать высшее образование

32% подростков поколения Альфа (дети, рожденные между началом-серединой 2010-х годов и серединой 2020-х) говорят, что хотят стать ютуберами, а 21% – тиктокерами. Согласно результатам исследования, на такое решение современных школьников влияют блоггеры. Дети делают выводы, что созданием контента можно получить прибыльную карьеру.

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Креаторы TikTok и YouTube – это профессии, которых просто не существовало 25 лет назад. Соучредитель американской платформы социальной коммерции Кэмерон Зуб говорит, что в отличие от теле- и кинозвезд, блоггеры кажутся более доступными и близкими. Поэтому подростки считают, что такой карьерный путь наиболее доступен для них, сообщает Fortune.

Еще 19% детей поколения Альфа стремятся связать свое будущее с разработкой видеоигр. 15% хотят стать профессиональными онлайн-стримерами.

Каждый третий ребенок мечтает стать ютубером. Исследование показало, почему поколение Альфа не хочет получать высшее образование

В то же время все еще есть подростки, которые рассматривают традиционные профессии. В частности:

  • Врач/медсестра – 20%
  • Предприниматель – 17%
  • Художник – 16%
  • Спортсмен – 15%
  • Музыкант – 14%
  • Учитель – 14%

"Традиционные профессии, такие как врачи и юристы, по всей вероятности, всегда будут престижными и востребованными. Если представители поколения Альфа вырастут, видя членов семьи в традиционных профессиях или общаясь с вдохновляющими личностями на этих должностях, они могут быть более склонны пойти подобным путем", – отмечает Зуб.

Каждый третий ребенок мечтает стать ютубером. Исследование показало, почему поколение Альфа не хочет получать высшее образование

Несколько поколений тому назад дети считали своих родителей главным источником дохода в своей жизни. Теперь, просто зайдя в Instagram или TikTok, истории о скором обогащении и карьере за одну ночь "засоряют" их ленты. Их привлекают на работу инфлюэнсерами. Так около 23% детей поколения Альфа получили контакт от бренда с возможностью цифрового спонсорства. И около 30% рассматривали возможность заработка через партнерство на YouTube или TikTok.

"Сегодня дети видят, как ютуберы, такие как MrBeast, стримеры и онлайн-реселлеры достигают финансового успеха без высшего образования или традиционного карьерного пути. Также важно осознавать, что в молодом возрасте выбор карьеры часто основывается на том, что выглядит весело, а не на финансовой логике", – добавляет Зуб.

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