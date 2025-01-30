Учителя озвучили 11 претензий к детям поколения Alpha и Gen Z: на что следует обратить внимание родителям

И ученики, и учителя сталкиваются с рядом проблем каждый день в школе, что влияет на академические, личные и социальные успехи школьников. Так, вызовами для педагогов становятся недостаточная оплата, плохое поведение детей и отвлекающие внимание технологические факторы.

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Тем не менее, существуют особые проблемы, возникающие с учениками поколения Alpha (дети, рожденные между началом-серединой 2010-х годов и серединой 2020-х) и Gen Z (дети, рожденные с середины 1990-х до начала 2010-х лет). Yourtango собрал 11 претензий от учителей, на которые следует обратить внимание родителям.

Имеют проблемы с пониманием прочитанного

Почти две трети четвертоклассников не могут читать на достаточном уровне. Причем школьники начальных классов не понимают прочитанного, а старшие дети испытывают трудности в классе. Отвлечение на гаджеты, мгновенное удовольствие или меньшее чтение дома становятся одними из главных причин возникшей проблемы. Это стало одной из самых популярных жалоб учителей на поколение детей Alpha и Gen Z. В то же время четверть учителей утверждают, что искусственный интеллект принес больше вреда, чем пользы ученикам, препятствуя развитию навыков понимания прочитанного, концентрации и усилий.

Технологии сильно повлияли на концентрацию внимания

Мобильные телефоны отвлекают внимание, онлайн-учеба снижает качество образования, а социальная тревожность в классе приводит к тому, что многим современным детям действительно трудно сосредоточиться на уроках. Это не только тяготит их мотивацию, но и побуждает их быть более активными на занятиях, что часто воспринимается как плохое поведение, хотя на самом деле является социальной и психической потребностью.

Некоторые исследования утверждают, что время перед экраном для малышей может затормозить их рост и способствовать борьбе с концентрацией и гиперактивностью еще до того, как они пошли в школу. Учителя жалуются, что современным ученикам не хватает концентрации и мотивации.

Не прилагают усилия, чтобы добиться успеха

Несмотря на то, что школьники получают инструменты для достижения успеха от учителей, многие ученики не прилагают никаких усилий для этого. Значительное количество детей борется с эмоциональным волнением, что мешает им чувствовать мотивацию по поводу академических достижений.

Так, растущая озабоченность и борьба с психическим здоровьем сегодня отвлекают учеников в гораздо больших масштабах, чем в предыдущие поколения, способствуя их недостаточной сосредоточенности и усилиям в классе. Уровень тревоги, депрессии и одиночества у современных учеников также оказывает большое влияние на их трудовую этику, уверяют учителя.

Нехватка любопытства

Многим школьникам трудно назвать то, что они хотят узнать больше в школе. Они просто делают то, что им говорят учителя на "скучных" уроках. Будущий успех и интерес к учебе на протяжении жизни начинаются со школы. Именно поэтому, по мнению экспертов, важно развивать у детей увлечения.

Стандартизация не побуждает к настоящему обучению

Стандартизация в классах наносит глубокий вред ученикам, задерживает их развитие, негативно влияет на их любознательность и побуждает подходить к обучению с жесткой и линейной точки зрения. Она не только непоследовательно измеряет академическую успеваемость, прогресс и рост, но и может вызвать беспокойство у школьников, которые учатся нетрадиционными способами.

Имеют трудности с навыками решения проблем

Как показало одно из исследований, многие учителя считают нехватку навыков решения проблем одной из самых больших трудностей их учеников. Это включает от разрешения базовых конфликтов со сверстниками до эмоционального регулирования собственного дискомфорта и принятия вызовов перед тяжелой борьбой. Особенно это касается ситуаций, когда дети полагаются, что учителя просто решат их проблемы вместо них.

Регулярные пропуски занятий негативно влияют на успешность обучения

Учителя утверждают, что прогулы стали более значительными после пандемии, поскольку дети гораздо чаще сталкиваются с проблемами социального, коммуникационного и психического здоровья, поэтому им трудно чувствовать себя безопасно в школе. Это не только приводит к тому, что школьники отстают в обучении, но и тормозит их социальное и межличностное развитие в общении со сверстниками.

Ожидают мгновенного удовольствия

Препятствуя способности испытать себя и преодолевать трудности потребность учеников в мгновенном удовлетворении ограничивает успех в школе. Дети не только ожидают, что другие проделают тяжелую работу за них, активно избегая вызовов и дискомфорта, но и часто плохо ведут себя и становятся более эмоционально неконтролируемыми.

Нестабильность дома

Для учеников с нестабильной домашней жизнью школа может стать местом стабильности и спокойствия для многих детей. Но только в том случае, если у них есть уютный класс, достаточно ресурсов и администраторов, которые обязаны защищать их благополучие. Однако школьники из уязвимых категорий населения не могут воспользоваться преимуществами таких программ, как бесплатное школьное питание или финансовая помощь на небольшие школьные расходы из-за нехватки кадров и финансирования учебных заведений. Все эти проблемы в куче препятствуют детям учиться и добиваться успеха в школе.

Не имеют навыков эмоциональной регуляции

Проблема многих школ сегодня состоит в том, что у них нет ресурсов для того, чтобы сделать развитие эмоционального интеллекта учащихся реальностью. Мало того, что в учебных заведениях часто нет психолога, который бы был подготовлен и обучен помогать детям с их психическим здоровьем или эмоциональной регуляцией. Там также отсутствуют ресурсы или пространство, чтобы забирать школьников с уроков, помогать им решать их проблемы или соединять их с необходимой помощью. Это приводит к увеличению количества случаев плохого поведения и эмоциональных вспышек в классе, которые затем приходится урегулировать учителям.

Отвлекаются на технологии в классе

Запрет мобильных телефонов в школе повышает уровень счастья, меньше отвлекает и уделяет внимание уроку. Однако одно из исследований показало, что подростки часто испытывают больше тревоги, когда расстаются со своим смартфоном.

Особенно в условиях недостаточной оплаты труда и административной поддержки во многих школах отвлекающие факторы становятся почти невыносимыми для учителей, пытающихся осуществлять медиацию в классах. В сочетании с растущим уровнем плохого поведения среди учеников и неудачами в обучении, вся работа педагогов может мешать, если их не поддерживать должным образом.

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