10 вещей, которые дети должны делать после уроков для лучшей дисциплины

Когда дети возвращаются со школы, важно, как они используют свое время дома. После обучения в течение 7-8 часов ученикам нужно правильно направить свою энергию, чтобы они не страдали и в то же время не чувствовали себя перегруженными.

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Timesofindia собрал 10 вещей, которые должны делать школьники после уроков для лучшей дисциплины. Что нужно добавить в распорядок дня детей, читайте дальше.

Закончить домашнее задание

Следует выделить время на выполнение домашних заданий и повторение школьных уроков. Последовательная учеба укрепляет знания, улучшает академическую успеваемость и развивает дисциплину. Необходимо поощрять детей задавать вопросы и искать помощи, чтобы укрепить понимание предметов.

Поощрять играть на улице

Физическая активность улучшает форму, координацию и командную работу. Проведение времени на улице повышает уровень витамина D и сокращает время перед экраном.

Помочь выбрать книгу для прочтения

Родителям следует развивать навыки чтения, помогая выбрать детям сборники рассказов, комиксы или романы. Чтение улучшает словарный запас, понимание и воображение. Взрослым необходимо поощрять детей читать книги, по возможности на нескольких языках.

Поощрять творческую деятельность

Следует записать школьников на уроки рисования, танцев или музыки. Творческие занятия повышают уверенность и развивают таланты. Участие в классных формах искусства связывает детей с их культурными корнями.

Попросить помочь школьников по домашним делам

Когда родители привлекают детей к простым заданиям, как упорядочение комнат, полив растений, или помощь на кухне, это учит их ответственности, планированию времени и основным жизненным навыкам. Таким образом, они учатся вносить что-то в семейную жизнь.

Медитировать или заниматься йогой

Йога и медитация помогают улучшить концентрацию, снизить стресс и повысить гибкость. Простые упражнения или практики прививают повадки психического и физического благополучия на всю жизнь.

Проводить время качественно

Взрослым следует поощрять детей делиться тем, как прошел их день, играть в настольные игры или участвовать в семейных обсуждениях. Это изменяет эмоциональные связи, улучшает навыки общения и учит школьников таким ценностям, как сопереживание и уважение.

Участвовать в общественных мероприятиях

Такие общественные мероприятия, как посадка деревьев, уборка местности или посещение культурных мероприятий, способствуют развитию чувства социальной ответственности и осведомленности общества. В то же время это прививает ценности отдачи и изменений.

Найти хобби

Родители должны выделить время для таких хобби, как садоводство, кулинария или рукоделие. Такие дела стимулируют творчество, терпение и навыки решения проблем. Кроме того, такая занятость дает конструктивный выход для отдыха и самопознания после дня, проведенного в школе.

Ограничить время перед экраном

Вместо времени, проведенного в телефонах, телевизорах или компьютерах, детей лучше поощрять играть с друзьями в игры, которые улучшают физическое здоровье, социальное взаимодействие и благодарность за культурное наследие.

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