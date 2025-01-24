Карпачев подсказал родителям простой вопрос, который поможет наладить им отношения с ребенком

Если родители хотят наладить отношения с ребенком, им следует спросить у них, что, по их мнению, взрослым нужно в себе изменить. Такую подсказку в воспитании дал эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев.

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Специалист в сообщении в Instagram уверяет, что задавать такой вопрос нужно до тех пор, пока родители не получают 3-5 ответов. По его словам, дети не всегда готовы рассказать о своих ожиданиях от взрослых.

"Если вы хотите улучшить отношения с ребенком, спросите у него, что вам в себе нужно изменить, чтобы ему было лучше. Повторяйте это, пока не получите 3-5 ответов, потому что не всегда ребенок сразу готов рассказать вам о своих ожиданиях от вас. Обычно ситуация выглядит наоборот, вы что-то требуете от ребенка потому что не только ребенок должен вам нравиться, было бы хорошо чтобы и вы нравились ребенку", – поделился Карпачев.

Также специалист рассказывал, что когда детей приучают быть послушными, они становятся безответственными. Ведь таким образом, мальчики и девушки делают то, что им сказали, перестают прислушиваться к себе и понимать свои чувства.

По словам эксперта, в таком случае ребенок будет знать, что будет не так, как хочет он, а все происходит так, как хотят взрослые.

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