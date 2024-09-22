Дмитрий Карпачев объяснил, с какого возраста следует приучать детей к домашним делам: это положительно влияет на общее развитие

Детям полезно приобщаться к домашним делам, ведь это оказывает положительное влияние на их развитие. При выполнении таких обязанностей у мальчиков и девочек задействуются большие участки головного мозга.

Видео дня

Об этом отмечает эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в телепроекте "Супермама". Специалист говорит, что детям с трех лет полезно помогать родителям, ведь таким образом они обретают уверенность в себе.

"Детям полезно приобщаться к бытовым делам. Но конечно под наблюдением взрослых и с предметами, которые не несут угрозы. Таким образом ребенок приобретает уверенность в себе, ведь может что-то сделать на одном уровне с родителями. Кроме того, такая работа требует от малышей осторожности и Так что задействуются большие участки головного мозга и это положительно влияет на общее развитие. Главные условия это желание ребенка и поддержка родителей. Тогда в будущем быт не будет ассоциироваться с чем-либо негативным", – сказал Карпачев.

Напомним, психолог уверяет, что разное отношение к детям в семье может иметь серьезные последствия для эмоционального и психологического здоровья. Это специалист объяснил на примере одной мамы, у которой дочь имеет большую комнату, чем ее сын. Кроме того, девочка посещает частную школу, а ее сын ходит в государственный лицей.

По словам эксперта, любое проявление разграничения между малышами может включать в себя проблемы с самооценкой и создавать искусственную конкуренцию. Карпачев советует не акцентировать на отличиях, а искать сильные стороны в каждом ребенке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как домашние животные в школе влияют на обучение детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!