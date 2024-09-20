Охотнее делают уроки: как домашние животные в школе оказывают влияние на обучение детей. Результаты исследований

За рубежом все больше популярности набирают уголки живой природы, где размещают не только аквариумы с рыбками, черепах или хомяков, но и нередко больших пушистых. Благодаря домашним животным в школе у детей улучшаются результаты обучения и поведение, а также ученики с большим воодушевлением делают домашние задания.

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Эти и другие выводы сделали исследователи, проанализировав результаты школьников, обучавшихся в обществе домашних животных, сообщает Освитория. Как отмечают педагоги, присутствие живого уголка в классе уменьшает напряжение, потому что дети не хотят ссориться и сражаться рядом со столом, где может сидеть, например, кот.

Кроме этих выводов, учителя отмечают, что наблюдения за животными помогают развивать чувство ответственности и уважения к другим формам жизни. Кроме того, школьники узнают, что для того, чтобы выжить, нужны не только еда и вода, а видят, как их поведение влияет на окружающих.

Эксперты отмечают, что чем успешнее дети заботятся о питомцах, тем увереннее они чувствуют себя. В частности, ученики начальных классов улучшают посещаемость занятий и дисциплину, а у некоторых и успеваемость.

Ученые уверяют, что при контакте с животными у школьников выделяется гормон окситоцин, который способствует деятельности познанию.

Согласно исследованиям экспертов, чем успешнее школьники заботятся о воспитанниках, тем увереннее они чувствуют себя. Кроме того, за время присутствия животных в классах у учеников начальной школы улучшилась посещаемость, дисциплина и успеваемость. В частности, у некоторых детей улучшились навыки чтения.

По наблюдениям педагогов, когда в классе начинается шум, животное начинает прятаться, но учителю не нужно делать замечания, ведь дети стремятся делать атмосферу более комфортной для питомца.

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