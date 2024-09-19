'Он все испортит': как школы в Украине и Великобритании реагируют на проблемного ученика. Опыт учительницы

В Украине школа не заинтересована брать плохого ученика, ведь он испортит средние результаты выпускных экзаменов, негативно повлияет на атмосферу в классе и одноклассников, а также добавит проблем учителю. Кроме того, о школьнике нет никакой информации и никто не знает, что с ним происходит. Поэтому учебное заведение, чтобы минимизировать негативные последствия такого ребенка, пытается "нарисовать" аттестат и как можно скорее его выпустить.

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На этом отмечает украинская учительница, работающая за границей Надежда Майбогина в сообщении в Facebook. В Великобритании, где она находится, в школах существует целый список рекомендаций и действий, что делать с плохими учениками и как им помогать. Педагог назвала самые популярные пункты с инструкций.

Первое и самое жестокое – это отчисление. Однако оно происходит не потому, что школьник всех достал, а потому что нарушил все допустимые правила в учебном заведении. Но и в этом случае ответственность полагается на родителей. Они вынуждены будут обращаться в местные органы и просить о переводе в другую школу.

Достижением учебных заведений станут не независимые оценивания, как в Украине, а разница между результатом входного экзамена на предыдущем звене и выходным на текущем. Поэтому, по словам Майбогиной, даже если ученик будет иметь на 5 баллов больше своего предыдущего результата, правительство поблагодарит школу за такой прогресс.

Педагог рассказывает, что в каждом заведении образования работают специальные офицеры, специализирующиеся на плохом поведении учеников, коммуникациях с родителями, социальными службами и полицией. Поэтому когда проблемный ребенок попадает в учебное заведение, там уже знают, что с ним делать.

В случае, когда ученика переводят из одной школы в другую, администрация получает предыдущую историю ребенка, включающую в себя даты посещения уроков за прошлые годы, причины прогулов и опозданий, задержек, отстранений от занятий. Майбогина уточняет, что в Британии школьника можно отстранить от уроков до 40 дней в году. Значительное количество данных может передаваться через правительственный портал и доступно отдельным специалистам.

В больших школах количество плохих учеников может быть больше, поэтому там на это реагируют как на системное явление. Так что эксперты руководствуются не эмоциями, а четкими протоколами и инструкциями. В британских учебных заведениях учителя отвечают только за академические успехи школьников.

Также в школах происходит дифференциация детей по уровню основных предметов, что минимизирует влияние проблемных школьников на сильных. Кроме того, слабые группы имеют меньшее количество учеников, однако там может работать более сильный учитель, который может справиться с такими подростками и давать им советы, контактируя с офицером. Несмотря на это, плохие дети не изолируются от общества, а общество не изолируется от них, имея социализацию.

Также для проблемных школьников существуют специальные хабы. Так ученик может находиться в таком заведении новой школы, однако не быть отчисленным из предыдущей. Там с детьми работают специалисты, и это делается для коррекции поведения и возвращения подростка в прежнюю среду.

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