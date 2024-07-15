Математика в жизни не пригодится? Украинская учительница удивила топ-10 самых популярных предметов в профильной школе Великобритании
В Великобритании на протяжении многих лет самым популярным предметом в профильной школе остается математика, которую предпочитают 11,2% старшеклассников. Украинские ученики смогут выбирать углубленное изучение дисциплин с началом введения реформы среднего образования, однако неизвестно, будут ли они совпадать с выбором европейских сверстников.
Учительница Надежда Майбогина отметила, что в Украине достаточно популярно мнение среди родителей, что математика не понадобится в жизни, ведь ребенок – гуманитарий. Так что педагог задалась вопросом, есть ли будущее у этого предмета и какие дисциплины будут пользоваться наибольшим спросом у украинских старшеклассников. Об этом Майбогина написала в Facebook.
"Итак, победит ли украинское "математика в жизни не понадобится", "мой ребенок – гуманитарий" и "наша девочка любит рисовать"? Есть ли у математики и естественных наук будущее в нашей стране?Интересно, какие предметы будут пользоваться наибольшим спросом у украинских" учеников? И будет ли их выбор совпадать с европейскими сверстниками?", – написала педагог.
Также у старшеклассников популярны такие предметы:
- психология (80 493),
- биология (74 650),
- химия (61 284),
- история (48 378),
- социология (47 436),
- бизнес (44 852),
- искусство и дизайн (43 464),
- экономика (39141 и перемещение в десятку лучших в этом году)
- физика (38379).
Кроме того, за последний год среди школьников выросло количество заявок на программирование, политические исследования, а также экономику и бизнес.
Наименее востребованными дисциплинами стали языки, исполнительские виды искусства (музыка, танцы, драма) и религиоведение.
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