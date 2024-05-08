Уменьшение количества предметов в школе ведет к деградации детей, – Спиваковский

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский считает, что уменьшение количества предметов в школе приведет к деградации ума у детей. По его словам, когда возникает дефицит знаний, то мозгу некуда развиваться.

Об этом Спиваковский рассказал в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что есть ученики, которые ходят в школу научиться, а есть другие – которые хотят не уставать. Работник образования объясняет, что за последние 100 лет в мире появились десятки новых наук и тысячи открытий, но большинство людей придерживаются старой системы образования.

"Одни ходят в школу, чтобы научиться. А другие – чтобы не уставать. Большинство людей являются пленниками старой системы образования, откуда еще со средневековья к нам перекочевали 15-20 предметов. Хотя за последние 100 лет мир уже сто раз перевернулся: появились десятки новых наук и тысячи открытий. Но система образования к ним слепа. А так не должно быть. Уменьшение количества предметов и знаний приводит к деградации эрудиции и разума. В случае дефицита знаний мозга некуда развиваться, – заверил Спиваковский.

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Он отмечает, что дети переутомляются в школе не от количества уроков. По словам специалиста, на учеников влияют громкие крики на перерывах, министресы в течение дня и неинтересные занятий, которые изматывают школьников.

Спиваковский уверяет, что в хороших школах, наоборот, добавляют новые темы в учебе. По мнению образовательного эксперта, на уроках следует ввести пропорцию, которая будет включать 50% академических наук и 50% интегрированных кейс-уроков. Кроме того, необходимо определить спектр целей, которые будут привлекательны для школьников, и которых бы они хотели достичь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в старшей школе снизится количество предметов.

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