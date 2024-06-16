Большая комната, лучшая школа. Карпачев объяснил, как разное отношение к детям может испортить им жизнь

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев уверяет, что разное отношение к детям в семье может иметь серьезные последствия для эмоционального и психологического здоровья. Это специалист объяснил на примере одной мамы, у которой дочь имеет большую комнату, чем ее сын. Кроме того, девочка посещает частную школу, а ее сын ходит в государственный лицей.

По словам специалиста, любое проявление разграничения между малышами может включать проблемы с самооценкой и создавать искусственную конкуренцию. Психолог советует не акцентировать на отличиях, а искать сильные стороны в каждом ребенке. Об этом Карпачев рассказал в телепроекте "Супермама".

"Любое проявление разграничения между детьми может иметь множество негативных последствий. Они могут включать проблемы с самооценкой и искусственно созданную конкуренцию между детьми. Если у вас дети с разным темпераментом, важно не акцентировать на их отличиях, а искать сильные стороны в каждом из них. Большинство родителей не признают, что любят кого-то из своих детей больше, однако фаворитизм может отрицательно повлиять на семейные отношения и психическое здоровье детей даже во взрослом возрасте", – делится эксперт.

Он также поделился как избежать конкуренции и создать гармоничные отношения со всеми детьми. Для этого Карпачев советует не сравнивать мальчиков и девочек и понять, что у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. По его словам, такое отношение может привести к чувству неполноценности и зависти. Психолог рекомендует оценивать достижения индивидуально и признавать успехи каждого ребенка в отдельности, без сравнений.

В то же время специалист обращает внимание на сбалансированное распределение внимания. Для этого следует проводить время с каждым из малышей в отдельности. Таким образом, удастся установить индивидуальные связи и показать, что каждый ребенок важен для родителей.

Кроме того, по словам Карпачева, необходимо слушать и поддерживать мальчиков и девочек, показывая, что их ценят. Он также рекомендует справедливо распределять ресурсы. А именно следить за тем, чтобы все дети получали равные возможности в обучении, развитии и досуге.

Также взрослым необходимо устанавливать равные правила и обязанности для всех сыновей и дочерей. Таким образом, удастся избегать несправедливости.

Карпачев советует признавать эмоции детей и поддерживать их, хваля за усилия и достижения.

По словам специалиста, следует обращать внимание на традиции и ритуалы семьи. Таким образом, будут создаваться общие воспоминания и укрепляться связи между всеми членами семьи. Кроме того, необходимо учить детей мирно разрешать конфликты и уважать мнения друг друга.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как правильно реагировать на истерики детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!