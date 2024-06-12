Вдох-выдох и дальше по плану. Мария Сичинская дала совет родителям, как правильно реагировать на истерики детей

Украинская эксперт по родительско-детским отношениям Мария Сичинская уверяет, что истерики малышей значительно пугают и выбивают из колеи взрослых. По ее словам, такое поведение характерно также и для подростков.

Она отмечает, что в таких случаях родителям нужно сделать несколько вдохов и выдохов и действовать по плану. В частности, Сичинская советует демонстрировать поддержку и сочувствие малышам, помочь им назвать эмоции, проговорить, что случилось, принять эмоции и выйти на нужный результат. Об этом психолог рассказала в Instagram.

"Нам важно не "гасить" сразу ребенка, а сделать вдох-выдох и позволить нашей префронтальной коре отреагировать сознательно. А дальше все по плану: демонстрировать поддержку и сочувствие, помочь назвать эмоции, проговорить, что случилось, принять эмоции, выйти на нужный результат ", – делится эксперт.

По ее словам, в такие моменты родители теряют адекватность. Ведь вместо того, чтобы научить малыша экологически проживать эмоции, взрослые пытаются погасить их, чтобы ребенок вел себя "нормально". В частности, в таких случаях обычно начинаются угрозы и наказания.

Психолог уверяет, что родителей пугает агрессия детей, а тем более подростков. Тем не менее, они хотят научить малышей управлять поведением, даже когда их переполняет злость.

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