Людям безразлично. Тренер по родительству дал совет, как реагировать на истерику ребенка в публичном месте

Украинский тренер по родительству Владимир Швец уверяет, что если у ребенка случается истерика в публичном месте, то посторонним людям безразлично это. Они просто любят смотреть на происходящее вокруг и тыкать пальцами.

Специалист уверяет, что в такие моменты родителям нужно поддержать ребенка и внимательно выслушать. По его словам, малыш должен вырасти спокойным и уравновешенным человеком, а взрослым нужно изменить свое отношение к себе и мальчикам и девочкам. Об этом Швец рассказал в Instagram.

"Нам стоит менять свое отношение и к себе, и к нашим детям, и тем более к посторонним абсолютно людям. Я открою страшную тайну посторонним людям всегда безразлично. Это наблюдатели. Они просто любят смотреть на происходящее вокруг и тыкать пальцами. Но на самом деле они не принимают участия никакой в вашей жизни. Ну и что, что говорят посторонние люди? Они развернутся и уйдут. А ваш ребенок должен вырасти спокойным, уравновешенным человеком", – уверяет эксперт.

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Напомним, украинский психиатр и доктор медицинских наук Олег Чабан уверяет, что родители воспитывают своих детей так, как воспитывали их и чаще всего считают, что такая модель единственно верна. Так, говорит специалист, кто-то пороет, чтобы "направить на путь истинный". А кто-то делает это в стиле воспитанной беспомощности говоря, что у всех дети как дети, а у него дебил.

Эксперт уверяет, что таким образом взрослые воспитывают из своих детей неудачников. Кроме того, по его словам, это отразится в подростковом возрасте, когда школьник найдет себе подобных бунтарей и будет реализовывать заложенную в подсознание родителями программу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница на примере истории о мальчике и секе объяснила, как нужно воспитывать детей.

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