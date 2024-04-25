''Дети как дети, а ты дебил?'' Что не так со Спокойствием и Карнеги и как родители бессознательно воспитывают неудачника

Украинский психиатр и доктор медицинских наук Олег Чабан уверяет, что родители воспитывают своих детей так, как воспитывали их и чаще всего считают, что такая модель единственно верна. Так, говорит специалист, кто-то порет, чтобы "направить на путь истинный". А кто-то делает это в стиле воспитанной беспомощности говоря, что у всех дети как дети, а у него дебил.

Эксперт уверяет, что таким образом взрослые воспитывают из своих детей неудачников. Кроме того, по его словам, это отразится в подростковом возрасте, когда школьник найдет себе подобных бунтарей и будет реализовывать заложенную в подсознание родителями программу. Об этом психиатр рассказал в интервью Юлии Бориско.

"Родители воспитывают так, как их воспитывали. И они считают, что это единственная правильная модель, что надо так воспитывать. Кто-то до сих пор ремень поднимает на ребенка, потому что того избивали. И считает: "А как направить на путь истинный?". За сигареты, или еще там за что-то. Кто-то воспитывает в стиле воспитанной беспомощности: "Ты что дебил? Сколько раз тебе говорить? Ты что эту задачу не можешь сделать? Все дети как дети, а ты у меня дебилисимо". Все, растет дебил. Ты программируешь его своими словами, каждым словом укореняешь", – говорит Чабан.

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Эксперт по психиатрии делится, что недавно все восхищались рекомендациями американских педиатра Бенджамина Спока и писателя Дейла Карнеги. Он уверяет, что, несмотря на то, что все пытались воспитывать детей по советам этих авторов, счастливых людей больше не стало. Вместо этого, дети выросли лицемерными.

Чабан уверяет, что реалии жизни расходятся с тем, что пишут в книгах и макеты, которые предлагают там не всегда работают.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница на примере истории о мальчике и секе объяснила, как нужно воспитывать детей.

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