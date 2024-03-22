''Манипуляция удалась'': украинская учительница на примере истории о мальчике и соке объяснила, как нужно воспитывать детей

Украинская учительница зарубежной литературы Леся Сыч привела в пример две истории, объясняющие простые правила воспитания детей. В первом рассказе мальчик, зашедший с мамой на заправку, схватил сок с сухариками и начал громко требовать у нее, чтобы она это ему купила. Женщина отказала сыну и стала отчитывать его. В конце концов, на продолжение его требований она сказала, что бросает его в магазине и уходит. Зато ребенок начал еще больше заливаться слезами и в конце концов добился своего – получил желаемые покупки.

Педагог в сообщении Facebook объясняет, что в этой ситуации детская манипуляция удалась и мальчик получил то, чего он добивался. Кроме того, у малыша нет понимания – можно брать товар в магазине или нет, поэтому он просто схватил его и потребовал купить. В то же время мама вместо того, чтобы терпеливо объяснить сыну отказ, вырвала сок и испугала тем, что оставит его. Несмотря на слезы, мальчик из этой истории запомнит, что все вышло по его, а не по-маминому, так что все действия были правильными.

Во второй истории, другой мальчик, так же захотел, чтобы ему приобрели сок или воду. Однако он не требовал покупки, а спросил, можно ли взять, он ведь очень хочет пить. Родители объяснили, что за это нужно платить, а у них в машине есть такие же напитки.

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В этом случае, не известно был ли тот сок в машине или они не хотели переплачивать на заправке, но ребенок поверил маме и папе, потому что они для него безоговорочные авторитеты. В такой семье налажена коммуникация, уверяет учительница, ведь мальчик знает, что нужно спрашивать и способен услышать аргументы взрослых, а не хватать товар со словами "я хочу".

"Ребенок не схватил товар со словами "я хочу", а спокойно спросил "можно ли взять". Ребенок услышал родителей и поверил им, потому что у них налажена коммуникация, они умеют договариваться. Ребенок уже знает, что надо спросить, можно ли взять, и способен слышать аргументы родителей. Умение наладить коммуникацию – очень важный навык для детей и взрослых", – заверила педагог.

По ее словам, одна из самых распространенных причин манипуляции детей – нехватка внимания, потому что их не слышат. Учитель считает, что воспитанию нужно учиться самостоятельно всю жизнь и этому должна учить семья, общество и такие случаи на заправке.

По ее мнению, готовить детей к родительству и говорить с ними об этом нужно начинать с садика. А объяснять правила поведения необходимо не в случаях, как на заправке, а дома. Кроме того, стоит уметь договариваться.

Сыч уверяет, что тему изучения противодействия детским манипуляциям следует прорабатывать постоянно как родителям, так и педагогам.

"Если отец не уважает мать, но сыну говорит, чтобы хорошо относился к девочкам, то это не работает. Если мама манипулирует отцом, то это пример негативного поведения. Но если в семье ежедневно присутствует доверие, взаимоуважение, культура поведения, общение – это работает", – объясняет учительница.

Она добавляет, что мысль о том, что малыш правильно сделал, что урвал себе таким образом сок – ложная и эгоистическая. Ведь такой манипулятор придет в школу и будет не только из мамы, но и из других "пить" сок.

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