Карпачев назвал главную проблему послушных детей: из них вырастает безответственный человек

Когда детей приучают быть послушными, они становятся безответственными. Ведь таким образом, мальчики и девочки делают то, что им сказали, перестают прислушиваться к себе и понимать свои чувства.

Видео дня

Об этом отмечает эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в проекте Супермама. По его словам, в таком случае ребенок будет знать, что будет не так, как хочет он, а все будет происходить как хотят взрослые.

"Послушание перерастает в безответственность. Потому что когда ребенка приучают быть послушным, его приучают не думать: "Не думай, делай то, что я сказал". И ребенок перестает прислушиваться к себе, перестает понимать свои чувства, свои желания. Потому что все равно будет не так, как я хочу, а так, как хотят взрослые", – уверяет Карпачев.

Кроме того, специалист отмечает, что мальчики и девочки не должны слушаться взрослых, а они должны прислушиваться к здравому смыслу.

"Ребенок не должен слушаться взрослых, он должен слушаться здравого смысла. Есть же принципиальная разница", – подытожил эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что психолог раскрыл лайфхак, как улучшить отношения с ребёнком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!