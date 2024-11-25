Задайте ему один вопрос: Карпачев раскрыл лайфхак, как улучшить отношения с ребенком

Для того чтобы построить более доверительные отношения с ребенком родителям можно попытаться спросить у него, что им следует изменить в себе. Обычно родители что-то требуют от ребенка, однако можно сделать этот процесс двусторонним.

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Таким лайфхаком поделился эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев на своей странице в Instagram. Он отметил, что так можно улучшить отношения с ребенком.

"Спросите у него, что вам в себе нужно изменить, чтобы ему было лучше. Повторяйте это, пока не получите 3-5 ответов. Не всегда ребенок готов сразу рассказать вам о своих ожиданиях от вас. Обычно ситуация выглядит наоборот – вы что-то требуете от ребенка. Но не только ребенок должен вам нравиться. Было бы хорошо, чтобы и вы нравились ребенку", – заметил Карпачев.

Ранее Дмитрий Карпачев отметил, что родители должны разрешать детям защищать себя и не всегда помогут в этом договоренности. Есть ситуации, где люди понимают только язык силы, потому не стоит воспитывать у ребенка внутренний запрет эту силу демонстрировать.

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