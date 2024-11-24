'Некоторые люди понимают только язык силы': Карпачев на примере вторжения России объяснил, почему и как нужно учить детей защищать себя

Родители должны разрешать детям защищать себя и не всегда в этом помогут договоренности. Есть ситуации, где люди понимают только язык силы, потому не следует воспитывать у ребенка внутренний запрет эту силу демонстрировать.

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Об этом сказал эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в телепроекте "Супермама". По его словам, важно не сформировать у ребенка подсознательный запрет на активную защиту своих интересов.

Он отметил, что речь идет не о том, чтобы дети дрались, а о том, чтобы не программировать ребенка на то, чтобы у него был запрет защищать себя.

"Детям надо позволять защищать свое имущество, свою территорию. Защищать это можно разными способами. Первый способ – договариваться, второй – попросить о помощи, третий – бить первым, четвертый – убегать. То есть есть по меньшей мере четыре способа улаживания конфликта. И беда в том, что детям с детства запрещают защищать свои интересы. Тогда вырастают взрослые люди, которые не способны отстаивать свои права, у них даже мнение такое не возникает, что так со мной нельзя. Здесь важно не сформировать подсознательный запрет на защиту своих интересов. Пойдите договоритесь с россиянами. Обо всем же можно договориться? Нет! Есть ситуации, где люди понимают только язык силы, и это нужно понимать, учитывать и не иметь внутреннего запрета эту силу демонстрировать или заявлять на нее права", – подчеркнул Карпачев.

Что касается запретов для детей, то, как считает эксперт, их должно быть мало, тогда дети будут внимательно к ним относиться.

"Чем меньше у ребенка запретов, тем внимательнее он относится к действительно важным. Когда ему все нельзя, то следующее "нельзя" будет как белый шум. А когда все можно, а здесь нельзя, у ребенка возникают вопросы, почему. Далее все зависит от диалога с родителями и других сопутствующих аспектов запретов", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дмитрий Карпачев объяснил, с какого возраста следует приучать детей к домашним делам.

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