Что такое 'техника общих радостей' и почему это один из самых эффективных методов обучения ребенка

Родители и учителя получат более высокие педагогические, воспитательные и образовательные результаты у ребенка, когда будут использовать технику общих радостей. Это процесс, когда взрослые занимаются с ребенком тем, чем им самим нравится заниматься.

Видео дня

Об этом сказал психолог Вадим Колесников в эфире подкаста "Говоримо про освіту з ОДМ". Он советует родителям и воспитателям привлекать ребенка к тому, что они любят сами.

"Родители или учителя прежде всего должны привлекать ребенка к тому, что они любят сами. Это может быть любимая еда или любимый способ проведения свободного времени, развлечения, или обучение того, что им самим нравится. Это называется техника общих радостей", – рассказал эксперт.

"Когда мы обещаем ребенку, что он получит удовольствие, если что-то сделает, то следует говорить, какое удовольствие. Например говорить так: "Подними голову и посмотри на небо, там звезды. Когда ты смотришь в небо, становишься умнее, можешь мечтать". То есть мы учим ребенка комплексу действий и тем ощущениям, которые было бы желательно испытывать в это время. Это техника общих радостей. Доказано психологами и педагогами: если мы привлекаем ребенка к тем делам и активностям, которые нам самими доставляют удовольствие, мы получаем более высокие педагогические, воспитательные и образовательные результаты", – отметил Колесников.

Он рассказал, что единственная Нобелевская премия, полученная в области психологии (сегмента "психология" там нет, но есть "биология и медицина") была на тему инстинкта следования и заимствования.

"То есть людям присуще что-то заимствовать, подражать, это получается инстинктивно. Когда ребенок подражает чему-то у взрослого, он испытывает удовольствие – его принимают, поддерживают. А токсическая забота – это антоним. Там взрослый не любит жизнь и хочет ребенка отгородить от, как ему кажется, негатива в жизни. Но никого и ни от чего в жизни отгородить невозможно, однако мы не развиваем у ребенка любовь и воодушевление к жизни", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Колесникова, родители, искренне любящие спорт, обязательно воспитают ребенка, который также будет любить спорт. Если получилось так, что ребенок полюбил не спорт, а рисование, то, вероятно, родители не достигли в спорте больших высот и хотят, чтобы вместо них, это сделал их ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!