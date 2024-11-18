'Родителям нравится спорт, а ребенку – рисование'. Психолог назвал интересный факт о разных предпочтениях в семье: на это стоит обратить внимание

Психолог Вадим Колесников считает, что родители, искренне любящие спорт, обязательно воспитают ребенка, который также будет любить спорт. Если получилось так, что ребенок полюбил не спорт, а рисование, то, вероятно, родители стремились переложить на него свои желания и мечты. Например, они не достигли в спорте больших высот и хотят, чтобы вместо них это сделал их ребенок.

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Об этом он сказал в эфире подкаста "Говоримо про освіту з ОДМ". Эксперт объяснил: у маленького ребенка очень высокая электрическая активность коры головного мозга и он очень активно заимствует и подражает.

"Природа запросто могла бы сделать так, чтобы младенец мог ходить уже после рождения, но этого не сделано. Потому что у людей акцент перенесен на электрическую активность коры головного мозга. Младенец, рождаясь, имеет всего 5 рефлексов, но сразу начинает заимствовать и подражать. Если родителям что-то реально сильно нравится, ребенок этот инстинкт испытывает. Если они спортсмены и сильно любят спорт, откровенно от этого "тащатся", и ребенок растет в этой атмосфере, то он не может не любить спорт, а любить, например, рисование. Это же не соседский ребенок", – объяснил эксперт.

Колесников объяснил, что в таком случае ответ может быть очевиден: родители, транслируя любовь к спорту, на самом деле этого не чувствуют и ребенок становится маркером этого.

"Возможно, люди не заняли спортивные ступени, которые хотели бы, не получили медали, разочаровали тренера и думают: "Ребенок пойдет моими стопами и пойдет еще дальше". Это нормально во время воспитания и обучения, ведь это процесс передачи знаний и опыта, в частности и отрицательного. Мы передаем подрастающему поколению, не только собственным детям, но и учитель в школе, также передает опыт и, в частности, отрицательный. Когда учительница честно говорит детям: "Работайте! Ваши родители работают и вы работайте", то она передает детям свой страх, потому что ей не нравится работа", – отметил психолог.

Он на своем примере рассказал, как транслировал свои страхи и негативный опыт во время воспитания 12-летней дочери. Например, отдал на дзюдо и на уроки китайского языка, потому что сам не мог хорошо его выучить.

"Но где граница токсической заботы? Ребенок может послать сигнал, когда ему достаточно. Мы должны передавать свои опыт в том числе и негативный, но не должны убивать обратную связь с ребенком. Когда заботишься, смотри, расширяет ли это возможности ребенка", – добавил. Колесников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее психолог дала советы, как отвечать детям на вопрос "Почему другим можно, а мне нет?".

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