'Почему другим можно, а мне нет?' Психолог дала советы, как правильно отвечать детям

Дети часто сталкиваются в садике или школе с ситуацией, когда сверстникам родители разрешают то, что запрещено для них. К примеру, это может касаться использования смартфонов или употребления вредной пищи – сладостей или чипсов.

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Поэтому у ребенка возникает вопрос "Почему другим можно, а мне нет?". Родителям следует иметь ответ на этот вопрос, пишет психолог Наталья Михайлович в Instagram. Эксперт дала советы, как реагировать на такую ситуацию.

Она отмечает, что родителям следует объяснить, что они устанавливают правила из любви к ребенку, и до определенного возраста несут ответственность за его здоровье и безопасность.

"Своей почти 7-летней дочери я отвечаю так: "Я не разрешаю тебе питаться только сладостями и чипсами, потому что это вредно для здоровья, а я хочу тебя от этого уберечь. Твоя подруга может часто есть сладости и чипсы, но это принесет вред ее организму. Однако за это отвечает ее мама, а я отвечаю за тебя", – отметила Михайлович.

Что касается гаджетов, то ответ может быть таким: "Я не разрешаю тебе смотреть мультики больше 2 часов в день (зависит от возраста ребенка), потому что это может иметь последствия для тебя и твоего организма, а не потому, что мне нравится запрещать или злить тебя. Если ты слишком много времени проведешь за гаджетами следующие годы, ты не добьешься знаний и умений, которые могла бы получить, если бы это время ты рисовала, листала книги или учила языки, занималась спортом или общалась с другими детьми. Это может повлиять на твое будущее. А я бы хотела помочь тебе иметь хорошее будущее".

Важна также интонация, с которой родители это говорят. Также не стоит впадать в крайности и демонизировать конфету или час мультиков.

"Правила с детьми работают тогда, когда вы последовательны в их соблюдении и они пропитаны теплыми отношениями с вашим ребенком. Хорошие отношения и любовь, которую дети испытывают, – это основа, без которой ребенок будет бунтовать против рамок", – отметила психолог.

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