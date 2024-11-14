Выплаты должны быть регулярными. 6 советов, как научить ребенка пользоваться карманными деньгами

Детей с маленького возраста нужно обучать базовым правилам финансовой грамотности и рассказывать, как распоряжаться деньгами. Немецкие эксперты советуют для этого использовать карманные деньги – выделять их один раз в неделю с возраста, когда ребенок идет в школу.

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Детский психолог Ирина Королец в статье на сайте ZN.ua дала родителям простые советы относительно карманных денег для детей. Специалист отмечает, что тема расходования детьми средств не должна превратиться в манипуляции, упреки и контроль. Ее следует поднимать с воспитательной целью.

Королец обращает внимание на то, что дети обычно подражают финансовым привычкам родителей. Если карманные деньги ребенок тратит на запрещенные продукты, это означает, что такова ценность здорового питания в семье и ее стоит пересмотреть. Если родители, например, активно донатят, то, вероятно, так будут делать и дети.

Психолог советует родителям рассказывать детям о своих статьях расходов.

Шесть рекомендаций родителям, как научить ребенка пользоваться карманными деньгами:

средств не должно быть много, но дети должны свободно ими распоряжаться. Сумма еженедельной "выплаты" – индивидуальный вопрос для каждой семьи. Главное – развитие у ребенка навыков финансового, долгосрочного планирования и поддержка со стороны взрослых на пути к этому; давать карманные деньги следует регулярно, можно записать дату в календарь; не следует уменьшать или увеличивать сумму из-за плохого/хорошего поведения. Королец отмечает, что так ребенок не сможет долгосрочно планировать свои расходы; следует заключить договоренность между всеми взрослыми о том, что не должно быть никаких несогласованных непредсказуемых дополнительных средств – исключением может быть, если это на праздники, или ребенок подзаработал эти средства; дети не должны за карманные средства удовлетворять свои потребности, например покупать еду, одежду или школьную канцелярию; не заставляйте детей покупать что-нибудь для быта за эти средства – для этого родители могут выделить дополнительные деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии родителям рекомендуют давать карманные деньги детям с 6 лет еженедельно, а с 10 лет – в месяц. Таким образом, у школьников развивается потребительское поведение, долгосрочное планирование и навыки распределения средств.

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