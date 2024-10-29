Карманные деньги для детей: когда, как и сколько давать. Опыт Германии, который вас удивит

В Германии родителям рекомендуют давать карманные деньги детям с 6 лет еженедельно. А с 10 лет – на месяц. Таким образом, у школьников развивается потребительское поведение, долгосрочное планирование и навыки распределения средств.

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Об этом рассказала детский психолог Ирина Королец в сообщении в Facebook. Она отмечает, что каждый год сумма средств растет, однако не меняется внезапно или при желании ребенка. Всегда действуют договоренности между двумя людьми.

Если школьник может самостоятельно заработать деньги, родители перестают платить их. В Германии подростки с 12-14 лет уже могут иметь подработку.

С 14-ти лет детям рекомендуют давать средства на определенные расходы. К примеру, пополнение мобильного, одежда, проезд или средства гигиены. Кроме того, родителям дают советы, как именно приучить школьников пользоваться средствами.

Так, денег не должно быть много, их нужно регулярно выплачивать и это не должно зависеть от поведения ребенка. Кроме того, взрослым не стоит заставлять покупать за эти деньги что-нибудь для быта. Ибо это должны быть дополнительные "бюджетные" средства. Более того, подростки не должны обеспечивать свои базовые потребности за эти финансы, ведь для этого есть родители.

Также в этой стране действует правило, что дети не имеют права покупать самостоятельно до 7 лет. Так у них не примут оплату даже с родительской картой.

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