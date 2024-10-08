'Вы готовы штрафовать ребенка?' Эксперт объяснил, стоит ли платить школьникам за обучение

Окончательное решение по вопросу финансовой награды детей за обучение принимают родители. Прежде чем это сделать, взрослым следует взвесить все аргументы, чтобы не навредить школьнику.

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Эксперт по финансовой грамотности Сергей Вожжов на страницах информационно-делового портала Mukachevo дал советы родителям. В частности, он отметил, что эффективная работа системы предусматривает не только награды, но и штрафы, так что взрослым необходимо быть готовыми к тому, что им придется вводить такие наказания.

Специалист среди аргументов "за" выделил:

стимулирование ребенка лучше учиться;

обучение – это работа школьника, поэтому он получает за это деньги;

формирование финансовых привычек взрослой жизни.

В то же время, если перестать платить, ребенок перестает учиться, мотивации превращаются только в денежные, а тяга к знаниям перестает что-то сторожить в жизни школьника. Поэтому все остальные сферы жизни подростка превращаются в ситуацию, когда он отказывается что-то делать без денег, замечает Вожжов.

Он предлагает родителям ответить на вопросы, прежде чем решать, будут ли они платить детям за обучение. В частности:

Вы готовы штрафовать своего ребенка за плохие отметки в школе?

А уверены, что штрафов будет не больше премий?

А если загоните ребенка в долги, что будете делать?

Ваша система точно сбалансирована настолько, что обеспечивает улучшение обучения, а не даст ли абсолютно другие отдаленные результаты?

"Практика доказывает, что родители не исследуют эффективность инвестиций в обучение детей, просто называют это инвестициями. Видимо, это для того, чтобы смириться с расходом достаточно внушительных сумм без понимания эффективности таких расходов", – сказал Вожжов.

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