Как воспитать финансовую грамотность у детей: 6 советов от состоятельных родителей

Состоятельные родители нередко имеют уникальный взгляд на экономическое образование, прививая ценные уроки, которые настраивают их детей на будущий успех. Взрослые поделились своими советами, которые может использовать любая семья, независимо от ее финансового положения.

Благодаря рекомендациям состоятельных родителей, можно помочь школьникам понять, чем отличаются активы и пассивы, как работает долгосрочное инвестирование и почему важно ценить упорный труд. Секреты воспитания опубликовал ресурс New Trader U.

Заблаговременно овладеть финансовой грамотностью

Дети, которые постигают финансовые основы с детства, лучше подготовлены к принятию обоснованных решений, становясь взрослыми. Поэтому состоятельные родители часто делают финансовые дискуссии обычной частью семейной жизни, используя повседневные ситуации как учебные моменты. К примеру, они могут привлекать малышей к покупке продуктов, объясняя, как сравнивать цены и принимать бюджетные решения.

В частности, среди советов – использовать копилки или прозрачные банки для детей младшего возраста, чтобы наглядно продемонстрировать экономию. С возрастом малыши смогут знакомиться со более сложными идеями, такими как сложные проценты или фондовый рынок. Также можно обращаться к книгам по финансовой грамотности, учебным программам и настольным играм, обучающим концепциям денег. Таким образом, школьники будут получать финансовое образование непрерывно в увлекательном процессе.

Понимать активы и пассивы

Одним из самых мощных уроков состоятельных родителей есть различие активов и пассивов. В частности, взрослые помогают детям классифицировать покупки и имущество по двум группам. К примеру, они могут объяснить, что приобретение системы для видеоигр не принесет дохода. В то же время образование и полученные навыки приводят к большему потенциалу заработка в будущем. Таким образом, взрослые могут побуждать детей к развитию.

Развивать многочисленные источники дохода

Состоятельные люди часто объясняют свой успех несколькими источниками дохода, и именно это они передают своим детям. В частности, взрослые учат не полагаться на одну зарплату, ведь это может быть рискованно и ограниченно. К примеру, школьникам можно объяснить, что можно получить доходы от дополнительной занятости, инвестиций или аренды недвижимости, прибыли от акций или других ценных бумаг и т.п.

Кроме того, подростков можно поощрять исследовать разные способы заработка денег с раннего возраста. Такой подход воспитывает предпринимательское мышление и учит детей искать новые возможности.

Практиковать отложенное удовольствие

Способность откладывать удовольствие является решающим навыком для финансового успеха, и состоятельные родители активно культивируют его у своих детей. Стэнфордский эксперимент с маршмеллоу проиллюстрировал эту концепцию, показав, что дети, которые могли отказаться от съедания зефира сразу, а затем получить два зефира, часто имели лучшие жизненные результаты. Таким образом, ребята учатся взвешивать краткосрочные желания и долгосрочные цели.

Для того чтобы развить эти навыки, подросткам можно устанавливать систему наград. Таким образом, у них будет стимулироваться сбережение и долгосрочное мышление.

Инвестиции для долгосрочного богатства

Деньги не должны просто сидеть без дела на сберегательном счете, а их нужно использовать, уверены состоятельные родители. Так что детям необходимо объяснять основы инвестирования с помощью простых аналогий. К примеру, сравнивать покупку акций с владением небольшой долей компании. В то же время, можно создать имитационные портфели, благодаря чему подростки смогут попрактиковаться в навыках инвестирования без реальных денег.

Ценить трудолюбие и решение проблем

Настоящий финансовый успех достигается благодаря созданию ценности для других и решению серьезных проблем, уверяют состоятельные родители. Они могут поручать домашние дела своим сыновьям и дочерям с большей ответственностью, когда ребенок взрослеет, или поощрять работу на неполный рабочий день в подростковом возрасте. Цель состоит в том, чтобы привить понимание того, что деньги зарабатываются усилиями и созданием ценности.

Кроме того, подросткам часто предлагают задания с головоломками, которые нужно решить, способствуя развитию критического мышления и творчества. Кроме того, детей могут приобщать к обсуждению бизнес-проблемы за обеденным столом.

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