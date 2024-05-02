В детских садах Украины будут изучать финансовую грамотность

Министерство образования и науки Украины совместно с Национальным банком разрабатывает программу финансовой грамотности для дошкольников. Ее вскоре введут в детсадах по всей стране. Дети будут изучать, что такое деньги, в чем их ценность, как планировать расходы и экономить деньги.

МОН на официальном сайте сообщило, что финансовую грамотность следует начинать изучать еще с дошкольного возраста. Так что чем раньше дети начнут овладевать такими знаниями, тем проще им будет в будущем принимать взвешенные и эффективные решения и добиваться успеха.

"Согласно документу, финансовое образование следует начинать еще с дошкольного возраста. Чем раньше ребенок начнет овладевать финансовыми знаниями и навыками, тем проще ему будет в будущем принимать взвешенные и эффективные финансовые решения, а также быть финансово успешным. С самого маленького возраста дети будут узнавать, что такое деньги, в чем их ценность, как планировать расходы и экономить средства", – говорится в сообщении.

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МОН подчеркнуло, что особое внимание будет уделено вопросам финансовой безопасности. В частности, дошкольники должны понимать риски потери денег или ценных вещей. Кроме того, их будут обучать осознанию опасности, связанной с мошенниками и незнакомцами, интересующимися финансовыми вопросами.

Рамка финансовых компетентностей для детей и молодежи от 5 до 18 лет разработана МОН, Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Она станет основой для формирования государственной политики в сфере повышения уровня понимания финансов молодого поколения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские школьники 8-9-х классов с 2025 года будут изучать предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".

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