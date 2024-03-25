В школах Украины появится новый предмет: с 2025 года его будут изучать ученики 8-9 классов

У украинских школьников 8-9 классов с 2025 года будет предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность". Ученики смогут изучить темы взаимодействия с банками, запуска бизнеса, ценных бумаг и т. д.

Об этом рассказали на конференции FinLit Forum, сообщает Министерство образования и науки на официальном сайте. По словам главы директората школьного образования Игоря Хворостяного, с внедрением Новой украинской школы для детей каждого возраста вводятся задания по финансовой грамотности, которые помогают овладевать знаниями по этому предмету. В частности, школьники младших классов на уроках в игровой форме учатся планировать покупки, считать деньги, откладывать их. С 8 класса программа станет более глубокой.

"Финансовая грамотность – это знания и умения, без которых сложно жить в современном мире. Еще недавно этой теме не уделяли должного внимания в школах, давали фрагментарные знания. С началом реформы "Новая украинская школа" ситуация меняется. Финансовая грамотность является сквозной линией в обучении уже с 1 класса. Дети с малых лет в игровой форме учатся планировать покупки, считать деньги, узнают, что их можно собирать, то есть откладывать покупку на будущее и т. д. Для каждого возраста детей есть свои задания и подходы к преподаванию. С 8 класса школы смогут ввести прицельный курс финансовой грамотности, предусматривающий овладение более сложными темами: взаимодействие с банками, запуск бизнеса, ценные бумаги и т. д.", – сказал Хворостяный.

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Он добавил, что МОН постоянно поддерживает инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности детей и молодежи.

В свою очередь руководитель Национального банка Украины Андрей Пышный подчеркнул, что это серьезный шаг к развитию финансово здорового общества. Он отметил, что это поможет детям взвешенно принимать финансовые решения, ставить цели и избегать мошенничества.

"Уже скоро ежегодно примерно 800 тысяч учеников по всей Украине будут учиться взвешенно принимать финансовые решения, рационально управлять деньгами, экономить, эффективно управлять своими долгами, избегать мошенничества, ставить финансовые цели и работать для их достижения", – отметил Пышный.

По его словам, НБУ проводит немало мер для поддержки граждан в вопросах финансовой грамотности и будет делать это и дальше.

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