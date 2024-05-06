10 важных вещей, которым нужно научить ребенка до 10 лет

Специалисты уверяют, что хорошее воспитание и личный пример помогут детям вырасти добрыми, честными, отзывчивыми и смелыми. Однако, по их словам, эти качества не появятся на пустом месте.

Эксперты назвали 10 вещей, о которых важно рассказать своему ребенку до того, как ему исполнится 10 лет. Деталями поделилась платформа Вrightside.

Надо уважать и девочек, и мальчиков

Уважение других является важной чертой, которую должен приобрести ребенок, включая уважение к другим детям того же возраста, независимо от пола.

Не бояться совершить ошибку

Учиться на чьих-то ошибках – редкий талант. Также важно учиться на собственных неудачах. Ребенок не должен бояться проиграть или совершить ошибку.

Знания важнее оценок

Иногда родители очень злятся из-за оценок, не соответствующих их ожиданиям. Однако высокий балл не всегда означает хорошие знания. Взрослые должны научить мальчиков и девочек, что знание важнее оценок.

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Родители не враги, их можно просить о помощи

Стать другом своему ребенку нелегкое дело, особенно если у него есть свои друзья. Так что взрослым не стоит быть слишком назойливыми. Вместо этого лучше показать, что родителям можно доверять. Специалисты советуют избегать криков и длинных лекций.

Уметь постоять за себя

Некоторые родители проявляют больше уважения к учителям или другим людям, чем к ребенку. Это может быть причиной будущей неуверенности и неспособности постоять за себя. Однако лучше объяснить мальчикам и девочкам, что уважение важно. Но умение отстаивать свою точку зрения тоже нужно.

Не делать того, что не нравится, ради одобрения

Дети считают популярность среди друзей очень важной и делают все возможное, чтобы получить ее. Родителям следует показать на своем примере, что быть честным и уважаемым человеком дороже, чем получить чье-то одобрение, переступая через свои убеждения.

Задавать вопросы, если что-то непонятно

Задавать вопросы – это абсолютно нормально. Лучше спросить, чем делать вид, что всё понятно. Детство – самое лучшее время, чтобы об этом знать, уверяют эксперты.

Говорить учителю, когда чувствуешь себя плохо

Ребёнок не должен бояться говорить, если плохо себя чувствует. Здоровье важнее оценок или учителя. Взрослым необходимо убедиться, что ребята это точно знают.

Уважать окружающую среду

По словам экспертов, уважение к природе должно начинаться дома. Родителям нужно начать с себя, а затем воспитывать это у ребенка. В таком случае результат будет достаточно очевидным.

Научить говорить "нет"

Взрослые должны научить ребенка говорить "нет" учителям, родителям и даже себе. Таким образом, они смогут стать сильными личностями, а не человеком, который будет подчиняться чьим-либо приказам. Специалисты уверяют, что умение говорить "нет" пригодится во взрослой жизни.

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