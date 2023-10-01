10 вещей, которые делают почти все родители, но не признаются в этом

Когда становятся мамой и папой, иногда отмечают, что едва держат себя в руках по сравнению с другими. Но есть большой секрет, объединяющий людей, воспитывающих детей: так чувствуют себя все.

Вещи, с которыми сталкиваются все молодые родители, и ими, скорее всего, занимались и их родные, собрал Starsinsider. Даже образцовые мамы и папы-благотворители делают это, конечно, когда никто не видит. В конце концов, пока ребенок радуется и имеет хорошее здоровье, вполне нормально, спрятаться, например, в ванной, чтобы немного побыть в одиночестве.

Притворяются спящими и нарушают правила экранного времени

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Самая позорная и одновременно известная тайна: большинство родителей по крайней мере раз в жизни притворялись спящими, чтобы другому взрослому пришлось вставать, чтобы сменить подгузник ночью или готовить завтрак в выходной.

Но когда маме нужно сделать свои дела, то можно нарушить правило просмотра мультиков. В частности дать гаджет, чтобы ребенок отвлекся, и можно было сделать свои задачи или немного отдохнуть.

Выбрасывают шумные игрушки и прячутся в ванной для личного времени

Свистки, казу, рожки и другие игрушки, создающие шум, характерные для подарков на день рождения, просто таинственно исчезают. И никто никогда не знает, куда они подевались. В частности, так трудно находится в постоянном шуме, что хочется спрятаться, ведь сложно быть постоянно доступными для детей, которым нужна помощь. Иногда единственное место, где родители могут уединиться и побыть наедине с собой в тишине – это ванная.

Говорят ложь

Честность – самая лучшая политика – так говорят своим детям. На самом деле иногда проще сказать маленькую ложь, чтобы защитить их невинность, избежать неудобных тем или просто заставить их перестать раздражать. Магазин мороженого по непонятным причинам закрыт? Похоже, младшим придется прекратить ныть хотя бы сегодня.

Проверяли, дышит ли спящий новорожденный

Молодые родители часто подбегают к кроватке своего младенца, чтобы проверить, дышит ли он еще, ведь малыши выглядят слишком спокойными. Большинство также пробуждают своего ребенка ото сна по той же причине.

Питаются объедками и готовят модные блюда, чтобы скрыть овощи

Когда на первом месте стоят младшие члены семьи, очень легко пренебрегать своими необходимыми потребностями. Многие родители неоднократно готовили продукты из остатков пищи своих чад – это лучше, чем тратить их понапрасну.

Невыполнимым желанием остается и возможность заставить детей есть овощи. Поэтому большинство мам прибегают к модным рецептам из Интернета, которые скрывают овощи в любимых блюдах. Стоит почтить минутой молчания память всех картофельных тостов из брокколи, оказавшихся в помойке.

Сражаются с трудностями помощи с уроками

Все родители боятся того дня, когда их дети попросят их помочь с домашней задачей, которую они сами не понимают. Если вы пытались скрыть, что помогаете им с простыми математическими задачами на пальцам, то вы не одиноки.

Завидуют своим бездетным друзьям и теряют симпатию к "уставшим" друзьям, у которых нет детей

Родители любят своих сыновей и дочерей больше всего на свете, но это не значит, что они не могут завидовать своим бездетным друзьям, которые могут делать то, что хотят, и ходить, куда им вздумается, в любое удобное для них время. С другой стороны, мамы и папы также могут немного злиться, когда их товарищи, у которых нет детей, жалуются на усталость. Это все очень естественные, рефлекторные чувства, которые не должны вызывать стыда, но, вероятно, их тоже не следует произносить вслух.

"Говорят" выражением лица

Это происходит от отчаяния, когда вы хотите предостеречь ребенка от чего-то, но или нет слов, или не хотите привлекать к себе внимание на людях. Эти гримасы очень секретны даже для тех, кто их делает, и это не следует практиковать перед зеркалом, чтобы не рисковать тем, что младшие больше не смогут воспринимать это серьезно.

Врут о том, в какое время они укладывают детей спать и ненавидят непрошенные советы

Каждый родитель хочет, чтобы для посторонних казалось, будто их чада приучены к определенному режиму и победно ложатся спать каждый вечер в одно и то же время, но это редко бывает так. В частности, хочется казаться хорошими мамами еще и потому, что ничто так не раздражает, как непрошенные советы по воспитанию детей. Часто хочется ударить за это кого-нибудь в лицо.

Позволить остаться дома, потому что ребенок устал

Иногда кажется, что невозможно встать и вовремя одеть и накормить детей в школу или садик, особенно когда не помогают ни уговоры, ни обещания подарков. Поэтому родители без сомнений называют их больными, а сами еще чуть-чуть могут поваляться в постели.

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