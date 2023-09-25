7 важных вопросов, которые нужно задать учителю своего ребенка перед началом обучения

Ученики, родители которых активно участвуют в жизни школы, имеют лучшие успехи в учебе. Для улучшения адаптации детей в новой среде эксперты рекомендуют обязательно задавать ключевые вопросы преподавателям, в частности, интересоваться, как можно поддержать школьников дома.

То, насколько школа развивает хорошие отношения с семьями учащихся и наоборот – положительно влияет на их успеваемость, рассказывает Нuffpost. Активная позиция родителей в жизни школы помогает учащимся развить любовь к учебе.

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"Коммуникация, особенно проактивная коммуникация, может лишить столько путаницы по поводу задач, забот студентов, вызовов, оценок и т.д.", — сказала Стейси Лемб, преподаватель и блогер The Engaging Station. По ее словам, общение создает связь между участниками образовательного процесса, что позволяет учителям и родителям объединяться для лучшего обучения детей.

Поддержка успеха ребенка в классе – главная цель родителей, отмечает Пауло Грациано, профессор психологии Международного университета Флориды. Он рекомендует задать учителю вопрос: "Что я могу сделать, чтобы помочь своему ребенку добиться успеха в вашем классе?".

Какие протоколы безопасности в школе?

Важно уточнить у учителя вашего ребенка, ознакомлен ли он со школьной политикой и протоколами безопасности, особенно с учетом важных аспектов, таких как запугивание и наличие оружия в школе. Уместно узнать о готовности школы и учителей гарантировать безопасность учащихся. Клинический психолог Джон Майер отмечает, что общение родителей с администрацией школы и учителями является важным аспектом для образования и благополучия ребенка.

Какой уровень поддержки я должен оказывать дома?

Важно спросить учителей, как лучше поддерживать детей дома, особенно для учащихся младших классов. Дети этого возраста нуждаются в помощи в установлении здорового режима перед сном, академической поддержке, как, например, совместное чтение, делится учительница первого класса Кэти Карскадден. По ее словам, необходимо обеспечить маленьких учащихся социально-эмоциональной стабильностью на дому для их уверенности и комфорта в школе.

В случае средней школы учителям следует задать аналогичный вопрос, отмечает преподавательница. Старшеклассники имеют возможность научиться брать на себя больше ответственности и защищать себя. Важно забалансировать между разрешением подросткам брать лидерство в обучении и обеспечением поддержки родителей в случае негативного развития событий.

Как эта школа создает дружелюбную среду?

Важно спросить учителей, как они учитывают и отмечают индивидуальные отличия и разнообразие учащихся, а также какие мероприятия и программы существуют для адаптации учащихся с разными типами и интересами, подчеркивает Майер. Содействие развитию доброжелательной и инклюзивной среды является ключевой целью поддержки качественного образования.

Какие навыки вы ожидаете от моего ребенка?

Рассмотрите следующие вопросы к учителям, способствующим успеху ребенка: Какие конкретные цели и ожидания у вас есть от моего ребенка? Как мы можем совместно работать для достижения этих целей? Какие возможности для дополнительной поддержки или развития навыков вы рекомендуете? Как мы можем связываться и общаться, чтобы контролировать прогресс ребенка? Какова ваша рекомендация по созданию благоприятной учебной среды на дому? Эти вопросы будут способствовать эффективному сотрудничеству с учителями и поддержке обучения вашего ребенка, рассказывает Трейси Перриман, доктор философии.

Каков ваш подход к обучению разных типов детей?

Задавайте вопросы, направленные на социальную адаптацию вашего ребенка в классе, чтобы понять стратегии учителя управления социальными ситуациями. Спрашивайте что-то вроде: "Как вы учите детей с разными темпераментами, которые могут быть застенчивыми, смелыми, болтливыми и т.п.?", а также "Как вы способствуете разрешению конфликтов между детьми с разными темпераментами?", рекомендует Перриман.

Чем мы, как родители, можем помочь вам в этом году?

Один из важнейших вопросов для учителей: "Как мы, родители, можем помочь вам в этом году?" Педагог-психолог Рина Патель отмечает, что важно указать на то, что вы являетесь частью команды вместе с учителями и имеете общие цели. Эксперты подчеркивают, что обучение – это совместная работа, в которой учителя сотрудничают с учениками, коллегами, администрацией и родителями, а цель – обеспечить каждому ребенку наилучший образовательный опыт.

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