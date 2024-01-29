Карантин в школах Ривне: 103 класса переходят на дистанционное обучение

103 класса школ города Ривне с завтрашнего дня, 30 января, будут учиться дистанционно. Такие мероприятия были введены руководителями учебных заведений из-за роста заболеваемости на грипп и ОРВИ.

Об этом сообщило городское управление образования в комментарии Радио Трек. Там отметили, что на обучение не вышло 14% учеников, у всех них признаки респираторных заболеваний.

Ситуацию с уровнем посещаемости мониторят специалисты и о введении общего карантина во всех школах Ривне речь не идет.

В конце прошлой недели онлайн учились 33 класса и ривненский лицей №7. Сейчас же не пришли в школу ученики 53-х классов.

Чтобы предотвратить дальнейшее инфицирование детей, в пяти общинах города лицеи ввели дистанционку. В частности, это касается учебных заведений №12, №23, №25, лицея "Элитарь" и гимназии №24.

Эпидемиологический порог в городе превышен на треть, а количество заболевших за последнюю неделю выросло на 35%. Однако в управлении образования уверяют, что перевод отдельных классов на онлайн действенный и некоторые школьники, которые учились дома с прошлого вторника, уже завтра возвращаются за парты.

Видео дня

Напомним, в школах отдельных регионов Украины ввели карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. В частности, в некоторых учебных заведениях Хмельницкой, Волынской, Киевской областей, а также городов Львова и Винницы ученики перешли на дистанционное обучение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будут ли переводить школы Киева на онлайн-обучение из-за гриппа и ОРВИ.

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