В некоторых регионах Украины ввели карантин в школах. Что известно

По состоянию на утро 25 января в школах отдельных регионов Украины ввели карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. В частности, в некоторых учебных заведениях Хмельницкой, Волынской, Киевской областей, а также городов Львова и Винницы ученики перешли на дистанционное обучение.

OBOZ.UA собрал актуальную информацию, в каких украинских школах ввели карантин. Более подробно далее в материале.

Хмельницкая область

В Нетишине школы и внешкольные заведения перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. В общине также ограничили массовые меры. Мэр Александр Супрунюк распорядился, что ученики 2-11 классов академического лицея, гимназий "Эрудит", "Энергия", "Гармония", "Патриот" и воспитанники заведений внешкольного образования, в частности Дом детского творчества, клуб "Юный техник", "Центр туризма и краеведения ученичества молодежи", МШ "Нетешинская школа искусств" с 23 по 26 января включительно должны учиться онлайн.

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Заведующая Нетешинским отделением госучреждения "Хмельницкий ОЦКПХ Минздрава" Наталья Кравчук отметила, что больше всего больных в возрастной категории 5-14 лет.

Волынская область

На карантине с 25 января по 2 февраля оказались все лицеи и гимназии города Владимир. Об этом сообщил председатель Владимир-Волынской территориальной громады Игорь Палёнка. Он отметил, что 4799 учеников общины учатся дистанционно. Среди них количество заболевших составляет 20-26%.

В этом регионе с 17 по 19 января на онлайн-обучении уже находились два лицея, а также один класс в гимназии №17 в Луцке.

Киевская область

В Бориспольской общине с 23 по 30 января заведения общего среднего образования также перевели на дистанционную форму.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский сообщил, что ситуация с заболеваемостью школьников Киева ОРВИ контролируется, поэтому причин переводить школы в онлайн-режим нет.

Львов

В отдельных классах учебных заведений №10, №67, №91 и №57 ввели карантин. В настоящее время в городе 12,8% больных школьников.

"Каждая школа индивидуально решает, нужно ли вводить карантин или нет и на сколько. К примеру, среди первых классов два могут учиться, а один нет. Это индивидуально. Пока нет такого, чтобы полностью школа была закрыта на карантин. Речь идет об отдельных классах и карантине на несколько дней, чтобы прервать цепь заболеваемости", – отметил Андрей Закалюк.

Винница

В городе из-за роста больных школьников пять школ закрыли карантином. Об этом сообщила заместитель директора городского департамента образования Ирина Божок "Суспільному". В области несмотря на то, что заболеваемость растет, превышения ее уровня пока нет.

Эпидемиологический порог достигнут в Чернигове. Если показатели заболеваемости будут расти, школы города также введут карантин. Об этом сообщил генеральный директор КП "Черниговская городская больница №2" Владислав Кухар.

Растет количество заболевших в Житомирской области. Однако массового карантина там не прогнозируют. Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины сообщил, что ограничительные меры могут вводиться локально по решению местных властей или руководства учебных заведений.

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