В каких регионах Украины до сих пор продолжаются зимние каникулы в школах

Большая часть украинских школьников уже вернулась на обучение после зимних каникул. Однако еще остались регионы, где дети до сих пор находятся на отдыхе.

В 2023-2024 учебном году ученики регионов уходят на каникулы в разное время. Такое решение было принято Министерством образования и науки из-за ситуации безопасности. OBOZ.UA собрал информацию, в каких регионах школьники до сих пор отдыхают.

В частности, каникулы еще не завершились для учеников Чертковской общины Тернопольской области. Дети вернутся на учебу 29 января. Такая же ситуация и у школьников Ивано-Франковской области. Там в школах отдых начался в канун Рождества – 23 декабря 2023 и завершится 26 января. Так что с понедельника обучение уже возобновится.

В Уманской общине на Черкасщине почти все школьники должны были выйти в школу 9 января, однако им продлили каникулы еще на две недели из-за угрозы обстрелов и экономии электроэнергии. Теперь дети должны вернуться за парты в понедельник, 29 января.

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Напомним, в большинстве регионов зимние каникулы длились 2-3 недели. В частности, дети ушли на отдых в Новый год и вышли на обучение 8 или 15 января соответственно.

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