В части школ в Черкасской области продлили зимние каникулы на 2 недели: дети радуются, родители недовольны

Школьникам Уманской общины в Черкасской области продлили зимние каникулы до 29 января. Такие меры пришлось принять из-за угрозы ракетных ударов, потребности экономии электроэнергии и запланированных ремонтных работ. Продолжать обучение будут только школьники Уманского лицея №2, которые вернулись с отдыха 9 января.

Родителям такие изменения не нравятся, а вот дети наоборот счастливы, что каникулы продлятся еще две недели. Своими впечатлениями взрослые и школьники поделились с Суспільним.

"Это и нагрузка для родителей, ведь у каждого работа и с детьми нужно кому-то быть, а дети... Детям же нужна учеба. С этими коронавирусами и войной и так много пропускают", – рассказала бабушка школьницы.

Дети радуются отдыху, однако не забывают и об учебе. В частности, восьмилетняя Даша Густинович рассказала, что несмотря на то, что каникулы будут еще две недели, делает уроки по математике и чтению, а также посещает кружки.

В большинстве учебных заведений не было осенних каникул, поэтому их перенесли на зимние. Однако в общине заверили, что дети пойдут на недельный отдых весной.

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