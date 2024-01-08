Не запрещайте и не ругайте за оценки: как настроить школьников на обучение после каникул

Детский психолог Виктория Уляшко рассказала, как настроить школьников на обучение после каникул. В частности, специалист советует не запрещать общаться со сверстниками в школе и не ругать за оценки.

Об этом эксперт по психологии отметила в интервью ВСН. Она подчеркнула, что родителям следует постепенно мотивировать детей возвращаться в школу.

Уляшко советует уделить внимание социализации, ведь это тоже немаловажная часть обучения. По ее словам, встреча со друзьями и игры со сверстниками могут стать одним из стимулов возвращения в школу. Психолог отмечает, что детям нужно удовлетворить потребность в общении, поэтому не нужно им этого запрещать. Она уверяет, что постепенно баланс между обучением и развлечениями нормализуется.

Специалист также рекомендует родителям не волноваться по поводу знаний, которые школьники могли "забыть" и не ругать за возможные низкие оценки. Уляшко советует порадоваться за ребенка, ведь он смог отдохнуть. Также, по словам эксперта, не стоит нагружать учеников дополнительными внешкольными кружками, а делать это постепенно и дозированно. Она подчеркивает, что лучше начинать со спортивных и музыкальных занятий, а затем переходить к другим.

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Одним из способов вернуться в режим может стать "карта недели". Благодаря тайм-менеджменту в более интерактивной форме детям будет легче адаптироваться к графику. В частности, специалист советует воспользоваться наклейками, стикерами и смайлами и обязательно вносить в расписание развлечения. Таким образом школьники будут иметь больше желание придерживаться яркого расписания, созданного собственноручно.

Не менее важно, по словам Уляшко, создать детям дополнительные стимулы. В частности, с меньшими школьниками можно приобрести новую канцелярию. А вот с подростками лучше уделить внимание облику, например купить новую одежду, выбранную ими самостоятельно.

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