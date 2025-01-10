11 фраз, которыми взрослые дети часто манипулируют своими родителями

Психолог и тренер для родителей Джеффри Бернстайн говорит, что родители часто становятся жертвами манипулятивных тактик своих взрослых детей, которые чувствуют себя вправе распоряжаться временем, энергией и пространством родителей. Они могут злоупотреблять добротой и щедростью родственников ради личной выгоды.

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Если научиться распознавать фразы, которые взрослые дети используют для манипуляций, можно начать устанавливать границы и требовать уважения от своих детей. Эксперты издания Your Tango назвали 11 таких фраз.

"Я не просил, чтобы меня рожали"

По словам Бернстайна, с помощью такой фразы дети могут заставить родителей постоянно чувствовать себя виноватыми, позволяя границам смещаться. Эксперт отмечает, что родителям в таком случае стоит менять свое собственное мышление и тенденции в семейной динамике, тогда они увидят изменения и в детях. Он посоветовал им стоять на своем, проявлять сочувствие и вести с детьми честные разговоры.

"Ты мне должен"

Многие взрослые дети используют ошибки своих родителей как оружие, чтобы получить желаемое. Так они перекладывают чувство вины, с которым сами внутренне борются, на своих родителей. Вместо этого лучше начать честный разговор о своей травме и разобраться с неприятными эмоциями.

"Я бы сделал это для тебя, если бы был родителем"

Это типичная манипуляция, которой дети заставляют родителей входить в состояние тревоги. Родители после таких слов чувствуют себя виноватыми и могут пойти на уступки своим детям.

"Ты обесцениваешь мои эмоции"

Взрослые дети уже осознают связь между детскими травмами и нынешними трудностями в жизни. Иногда они могут использовать эти знания, чтобы манипулировать родителями, чтобы получить то, что хотят.

Даже если родители не совсем уверены в том, что означает этот терапевтический язык, им стоит устанавливать четкие границы.

"Думал, что могу рассчитывать на тебя, но, очевидно, ошибся"

Когда дети ожидают от своих родителей нереалистичных обязательств или обещаний это может создать токсичную реальность для всех. Родители имеют полное право устанавливать границы со своими детьми и требовать уважения.

"Если бы ты действительно любил меня, то сделал бы это для меня"

Так говорят дети-манипуляторы с нарциссическими наклонностями. Такими высказываниями они обесценивают своих родителей и даже унижают просто, чтобы получить то, что хотят. Они готовы испортить отношения, чтобы поставить на первое место собственные желания.

"Ты никогда не думаешь ни о ком, кроме себя"

Многие родители чувствуют себя виноватыми, отстаивая свои интересы и устанавливая границы. Они боятся, что расстроят детей или спровоцируют конфликты. При этом взрослые дети-манипуляторы знают, что они делают, когда обесценивают эмоции своих родителей или заставляют их чувствовать себя виноватыми за установление границ.

Они готовы лгать, обманывать и игнорировать чувства своих родителей ради собственных желаний, даже если это подрывает уверенность родителей в этом процессе.

"Вы обязаны убедиться, что со мной все в порядке"

Бернстайн говорит, что чувствовать себя виноватым – это нормально. "Как родитель, вы хотите лучшего для своего ребенка, и естественно чувствовать ответственность за его благополучие. Однако важно признать, что вы не можете контролировать каждый аспект его жизни и что он несет ответственность за свой выбор и действия",– говорит эксперт.

"Ладно, я просто останусь бездомным"

Все больше молодых людей вынуждены жить дома со своими родителями из-за финансовых трудностей и неуверенности в работе. Однако родители должны чувствовать себя вправе устанавливать границы, когда чувствуют, что их доброта или благосклонность игнорируются.

Родители должны чувствовать дома покой, а не постоянное эмоциональный стресс. Если для спокойствия нужно помощь ребенку в переезде, то лучше так и сделать.

"Хорошие родители делают это для своих детей"

Дети, склонные у манипуляциям, могут указывать родителям на их ошибки в воспитании или постоянно сравнивать с "лучшими" родителями. Однако это не значит, что нужно соглашаться с ними.

Прислушайтесь к их неприятным эмоциям, признайте их, а затем установите свои границы.

"Ты никогда не поддерживал меня в детстве"

В таком случае стоит выяснить, почему дети так чувствуют, и лучший способ двигаться вперед – решать конфликт напрямую, а не позволять этим проблемам ускользать от внимания и вызывать негодование.

"Извиняйтесь, когда это имеет смысл, берите на себя ответственность за свои прошлые ошибки, слушайте своих взрослых детей с сочувствием, а затем двигайтесь вперед. Даже если вы совершили поступки, которыми не гордитесь, вы не должны искупать их десятилетиями", – говорит психолог.

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