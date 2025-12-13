11-классники воспринимают неоднозначно: учительница посоветовала украинцам перечитать одно произведение из школьной программы

Учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева советует взрослым перечитать произведение украинского прозаика и поэта Николая Хвылевого "Я (Романтика)". По ее словам, этот роман нужно прочесть не как обязательный пункт программы, а как зеркало, чтобы, возможно, "увидеть там себя".

В своем видео, которое педагог опубликовала в социальной сети TikTok, она рассказывает, что 11-классники реагируют на произведение по-разному: одни говорят, что оно очень жуткое, другие плачут, кто-то – молчит. Учитель напоминает, что в центре произведения человек, который разрывается между идеей и любовью, между верой в новый мир и матерью.

"Возможно, в этом произведении каждый из нас может увидеть свое лицо. А тот, кто прочитает эту новеллу, сможет поставить себя на место главного персонажа и подумать, что выбрал бы он", – говорит Чернышова.

Учительница рассказывает, что Хвылевой жил в те времена, когда звучали революционные лозунги, когда судьбу человека решали "чекистские тройки" – три фигуры, которые за минуту могли сказать, будет ли кто-то продолжать жизнь, или уже пора с ним распрощаться. Однако, эта новелла не о революции, и даже не об убийстве, она о том, как идея, вырванная из сердца, превращается в болезнь, пожирающую человека изнутри.

"О том, как легко потерять себя, когда ты веришь в то, что так надо", – уверена педагог.

