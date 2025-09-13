''А вы пробовали не обложки рассматривать, а книги читать?'' В сети возникла дискуссия из-за учебника по зарубежной литературе для 6 класса

Пользователь одной из социальных сетей Александар Захарова показала видео с учебником по предмету "Зарубежная литература" за 6 класс. Ее удивила обложка и лица людей, которые там нарисованы.

Видео дня

Видео, которое она опубликовала в TikTok, вызвало дискуссию в комментариях. Автору начали объяснять, что с учебником все нормально, и стоит не обложку рассматривать, а читать тексты.

"Получили учебники, вот зарубежная литература, 6 класс. Подскажите, пожалуйста, что с лицами на обложке?" – спрашивает автор в своем видео.

Большинство подписчиков начали писать, что это нормальная обложка, на ней изображены герои произведения "Джим Пуговица и машинист Лукас". Однако были и те, кто соглашался с мнением автора, что обложка не понятна и пугает детей.

В комментариях советуют сначала почитать произведения, а потом спрашивать, если вопросы останутся, а также пишут о том, что это же учебник по зарубежной литературе, поэтому и нарисованы лица людей из других стран мира и спрашивают, зачем человек даже в обложке ищет "зраду".

Однако автор отвечает, что у нее вопрос именно к обложке, поскольку на рисунке не сохранены пропорции тела человека.

Однако не все пользователи соглашаются с критикой в сторону автора, некоторые пишут, что их тоже удивляет такая обложка, а школьники, у которых были эти книги в прошлом году жалуются, что эти лица пугали их в течение всего учебного года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что мама пятиклассника показала разорванный рюкзак из-за того, что он не выдержал веса книг, которые нужно носить в школу. В сети началось активное обсуждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!