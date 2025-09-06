''Назад он уже не выдержал''. Мама пятиклассника показала разорванный рюкзак из-за учебников и взбудоражила сеть

Украинская мама пятиклассника Ольга Кривошей показала разорванный рюкзак своего ребенка из-за того, что он не выдержал веса книг, которые нужно носить в школу. В видео женщина показала, что наполненный рюкзак весит четыре килограмма 200 грамм.

Видео дня

Мама школьника в заметке в TikTok указала, что сама еле донесла портфель до автобуса, а по дороге назад он уже не выдержал и порвался. Она обратилась к искусственному интеллекту, который указал, что допустимая норма веса рюкзака не должна превышать 10-15% от веса ребенка. В частности, для 5-6 классов это должно быть не более 2,5 килограмм.

Украинцев возмутила такая ситуация, они также взвесили рюкзаки своих детей и поделились, что у некоторых они весят более пяти килограмм. Кроме того, в комментариях они рассказали, что можно договариваться с одноклассниками, чтобы носить учебники пополам. В то же время некоторые указывал, что книги остаются дома, а дети носят вместо них планшеты.

"5 класс – 5,800 сегодня".

"Купила ребенку обычный планшет, скачала в Pdf книги, учителей поставила в известность и ребенок уже несколько лет вместо тяжеловесных книг носит планшет. Сын доволен, спина и живот не болит, поэтому и я довольна".

"С соседом по партии пусть договариваются, половину книжек один носит, а половина книжек другой. И обоим будет легче".

"6 класс, сегодня утром весили рюкзак – 6,8 кг. Я его еле подняла".

"Когда уже будут электронные книги? Мой тоже в пятом классе. Плачет: мама у меня спина болит. Ну как так?"

"У моего сына портфель весит 5 кг, 5 класс тоже, а он сам весит 25 200 кг, что делать, мне самой трудно его держать".

"В этом году перешли на электронные учебники, у сына серьезные проблемы со спиной от таких портфелей, учителя не против... Поэтому лучше купите электронную книгу или планшет, здоровье дороже".

"Вы забыли положить одну бутылочку с водичкой, чай, перекус, сменную обувь, зонтик, спорт.форму и кеды. В бомбоубежище надо водичка обязательно в нашей школе детей еще не кормят".

"9 класс – 12,560 кг".

"6 класс, 6-6.5 кг, в зависимости от дня. Дочка еле поднимает его".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Польше начали проверку школьных рюкзаков детей. Представители инспекции будут ходить по учебным заведениям и взвешивать портфели, чтобы убедиться, что они не слишком тяжелые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!