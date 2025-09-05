В школах Польши начали проверять рюкзаки школьников: что случилось

Сотрудники Главной санитарной инспекции начали проверку школьных рюкзаков детей. Представители инспекции будут ходить по учебным заведениям и взвешивать портфели, чтобы убедиться, что они не слишком тяжелые.

Видео дня

Такая кампания проходит ежегодно и направлена на улучшение здоровья детей. Так, слишком тяжелый рюкзак может вызвать плохую осанку, боль в спине и перегрузки. Об этом сообщает информационный портал In РоІапԁ.

Целью таких мероприятий является исследовать ситуацию в школах и научить учителей и родителей правильному наполнению школьных рюкзаков. Инспекция советует регулярно проверять содержимое рюкзаков, ведь дети часто носят ненужные книги, тетради и гаджеты.

Чрезмерно тяжелые рюкзаки и школьные сумки являются одним из крупнейших источников проблем со спиной у детей, ведь рюкзак без должной поддержки быстро начинает напрягать мышцы и приводит к проблемам с осанкой.

Родителям также дали рекомендации, как выбирать портфель. В частности, следует обратить внимание на легкую конструкцию, жесткую спинку, широкие регулируемые ремни, дополнительные стабилизирующие застежки и светоотражающие элементы. Ключевым является вес рюкзака – он не должен превышать 10-15% от массы тела ребенка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители поделились, что находили в школьных рюкзаках своих детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!