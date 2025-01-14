11-летний ребенок не может посчитать сколько секунд в трех минутах: в сети рассказали об опасности ChatGPT

Младшая сестра одного из пользователей чата ChatGPT, обучающаяся в последнем классе начальной школы, имеет доступ к аккаунту своего брата. Итак, парень, после того, как увидел историю, был шокирован, что спрашивает девочка 11 лет.

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В частности, школьница просила перевести 3 минуты в секунды и выполнить домашнее задание по математике. Однако больше всего парня поразило, что его сестра спрашивала сколько часов в сутках и 7 часах. По его словам, это элементарный вопрос, на который можно легко ответить. Dev.ua поделились реакцией пользователя чат-бота.

"Ей 11 лет и она в последнем классе начальной школы. Она использует ChatGPT в моем аккаунте. Итак, она начинает и просит ChatGPT перевести 3 минуты в секунды. Ладно, вы можете сказать, что это нормально, возможно, она просто нашла этот конкретный вопрос сложным, не правда ли? (Хотя 11-летний ребенок, безусловно, должен знать, что в 3 минутах 180 секунд). Но дело в том, что она продолжает просить ChatGPT ответить на каждый вопрос ее домашней работы по математике на 2 страницах, и это включает очень простые вопросы. Например, сколько часов в 1 сутках и 7 часах? То есть буквально 24+7, и она просит ChatGPT ответить на них, даже не пытаясь решить задачу", – делится парень.

Более того, по его словам, девочка даже не читает текст, а просто вставляет скопированные ответы.

Так, школьница попросила чат-бот выполнить домашнее задание по чтению, где нужно написать простое стихотворение на 150 слов и дать ответы на вопросы. Поскольку ChatGPT дал структурированный текст, который был длинным, она попросила его сократить до 7 слов. Именно их ученица скопировала, не читая. Парень отметил, что если многие дети младшего школьного возраста пользуются таким же методом, то мир ждет темное будущее.

"Если многие дети младшего школьного возраста делают это, то будущее темное. Послушайте, поколение Z способное писать и отвечать, но использует ChatGPT, потому что ленивое. Поколение Альфа будет вынуждено использовать его, потому что не будет способно сделать ничего самостоятельно", – подытожил. парень.

Другие пользователи также присоединились к обсуждению сложившейся ситуации.

"Я даже начал смеяться, когда вы сказали, что на заднем плане играет Squid Games (Игра в Кальмара). Это просто идеально подчеркнуло сцену".

"Ее первый экзамен по закрытой книге без устройств покажет все, чему она научилась".

"Образование должно измениться (оно уже меняется). Учителям/преподавателям придется преподавать или тестировать способом, предусматривающим критическое мышление. Возможно, им придется отказаться от вопросов с несколькими вариантами ответов и вернуться к написанию длинных ответов (например, объяснение концепции), как это было в прошлые времена".

"Для многих из нас это инструмент, для многих людей (и молодого поколения) это выглядит так, будто это будет их второй мозг (если не главный) – что вызывает большую обеспокоенность, я согласен. Поскольку она пользуется вашим аккаунтом, сделайте еще один шаг и измените свои инструкции так, чтобы они каждый раз учили ее, как это делать".

"Я не знаю, почему за вас не голосуют. Я хотел бы услышать размышления людей о том, зачем ей вообще ходить в школу, если она может все решить в ChatGPT".

"Что ж, попытаться научить ее? Она очень молода, она слишком незрела, чтобы разобраться в этом самостоятельно, но вы могли бы помочь научить, как правильно учиться".

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