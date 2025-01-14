11-летний ребенок не может посчитать сколько секунд в трех минутах: в сети рассказали об опасности ChatGPT

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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11-летний ребенок не может посчитать сколько секунд в трех минутах: в сети рассказали об опасности ChatGPT

Младшая сестра одного из пользователей чата ChatGPT, обучающаяся в последнем классе начальной школы, имеет доступ к аккаунту своего брата. Итак, парень, после того, как увидел историю, был шокирован, что спрашивает девочка 11 лет.

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В частности, школьница просила перевести 3 минуты в секунды и выполнить домашнее задание по математике. Однако больше всего парня поразило, что его сестра спрашивала сколько часов в сутках и 7 часах. По его словам, это элементарный вопрос, на который можно легко ответить. Dev.ua поделились реакцией пользователя чат-бота.

11-летний ребенок не может посчитать сколько секунд в трех минутах: в сети рассказали об опасности ChatGPT

"Ей 11 лет и она в последнем классе начальной школы. Она использует ChatGPT в моем аккаунте. Итак, она начинает и просит ChatGPT перевести 3 минуты в секунды. Ладно, вы можете сказать, что это нормально, возможно, она просто нашла этот конкретный вопрос сложным, не правда ли? (Хотя 11-летний ребенок, безусловно, должен знать, что в 3 минутах 180 секунд). Но дело в том, что она продолжает просить ChatGPT ответить на каждый вопрос ее домашней работы по математике на 2 страницах, и это включает очень простые вопросы. Например, сколько часов в 1 сутках и 7 часах? То есть буквально 24+7, и она просит ChatGPT ответить на них, даже не пытаясь решить задачу",делится парень.

Более того, по его словам, девочка даже не читает текст, а просто вставляет скопированные ответы.

Так, школьница попросила чат-бот выполнить домашнее задание по чтению, где нужно написать простое стихотворение на 150 слов и дать ответы на вопросы. Поскольку ChatGPT дал структурированный текст, который был длинным, она попросила его сократить до 7 слов. Именно их ученица скопировала, не читая. Парень отметил, что если многие дети младшего школьного возраста пользуются таким же методом, то мир ждет темное будущее.

11-летний ребенок не может посчитать сколько секунд в трех минутах: в сети рассказали об опасности ChatGPT

"Если многие дети младшего школьного возраста делают это, то будущее темное. Послушайте, поколение Z способное писать и отвечать, но использует ChatGPT, потому что ленивое. Поколение Альфа будет вынуждено использовать его, потому что не будет способно сделать ничего самостоятельно", – подытожил. парень.

Другие пользователи также присоединились к обсуждению сложившейся ситуации.

"Я даже начал смеяться, когда вы сказали, что на заднем плане играет Squid Games (Игра в Кальмара). Это просто идеально подчеркнуло сцену".

"Ее первый экзамен по закрытой книге без устройств покажет все, чему она научилась".

"Образование должно измениться (оно уже меняется). Учителям/преподавателям придется преподавать или тестировать способом, предусматривающим критическое мышление. Возможно, им придется отказаться от вопросов с несколькими вариантами ответов и вернуться к написанию длинных ответов (например, объяснение концепции), как это было в прошлые времена".

11-летний ребенок не может посчитать сколько секунд в трех минутах: в сети рассказали об опасности ChatGPT

"Для многих из нас это инструмент, для многих людей (и молодого поколения) это выглядит так, будто это будет их второй мозг (если не главный) – что вызывает большую обеспокоенность, я согласен. Поскольку она пользуется вашим аккаунтом, сделайте еще один шаг и измените свои инструкции так, чтобы они каждый раз учили ее, как это делать".

"Я не знаю, почему за вас не голосуют. Я хотел бы услышать размышления людей о том, зачем ей вообще ходить в школу, если она может все решить в ChatGPT".

"Что ж, попытаться научить ее? Она очень молода, она слишком незрела, чтобы разобраться в этом самостоятельно, но вы могли бы помочь научить, как правильно учиться".

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