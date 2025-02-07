11 проблем, с которыми сталкиваются родители одаренных детей

Каждый ребенок заслуживает того, чтобы к нему относились как к "одаренному", будь то в академическом контексте или дома, когда он имеет уникальные увлечения и интересы. Однако многие по-настоящему одаренные дети, которые характеризуются своей сообразительностью, креативностью и исключительными способностями к обучению, часто имеют особые потребности и ожидания, за защиту и признание которых отвечают их родители.

Видео дня

Родители таких детей обычно сталкиваются в некоторыми трудностями в воспитании, пишет ресурс Your Tango. Это вопросы необходимо решать – это важно как для здоровья и благополучия ребенка, так и для благополучия самих родителей

Управление расписанием и ожиданиями своих детей

Родители одаренных детей чувствуют себя невероятно обремененными, пытаясь управлять академическими достижениями своих детей, личностным ростом и отдыхом.

Как предполагает образовательный консультант Барбара Кляйн, эмоциональная и академическая интенсивность одаренного ребенка часто становится для их родителей борьбой, которую им приходится контролировать и отстаивать. Имея тенденцию постоянно отталкивать родительские ожидания и подвергать сомнению их домашние правила, родители одаренных детей часто испытывают трудности в поиске здорового баланса между установлением границ и управлением обязанностями своих детей.

Чувство давления, связанное с необходимостью объясняться со своими детьми

Любопытство и скептицизм, которые часто подпитывают одаренных детей в их академических и социальных успехах, также являются одной из трудностей, с которыми сталкиваются родители одаренных детей, и которую избегают родители с нормальными детьми. Будь то установление ожиданий в семье или управление расписанием своих детей, склонность их детей постоянно подвергать все сомнению может быть изнурительной и обременительной среди хаоса повседневной жизни.

Преодоление стереотипов об одаренных детях

Узнав их интересы и выяснив, что им нужно, родители одаренных детей могут помочь им выяснить, что лучше всего подходит для них в каждом аспекте их жизни. Если они склоняются к творческим выходам, поощряйте их следовать им. Если они предпочитают академические интересы, дайте им инструменты для достижения успеха.

Отказываясь от стереотипов об одаренных детях — кто они, как их следует воспитывать или какие ожидания предъявляют — и проявляя себя для своего уникального ребенка, разворачивается совершенно новая динамика, когда родители сосредотачиваются на своем ребенке, а не на том, чего они от него ожидают.

Негативное восприятие их уникальности в традиционных классах

Как объясняют эксперты из Института Фордхэма, черты, связанные с по-настоящему одаренным ребенком, такие как отличная память, повышенная энергия или способность к быстрому обучению, часто могут отвлекать в традиционных образовательных условиях, таких как класс.

Учитывая, что классы и учителей обычно учат регулировать и управлять своими учениками в соответствии со стандартизированной учебной программой с жесткими ожиданиями и правилами, одаренные дети могут выпасть из поля зрения и почувствовать себя непонятыми в более широком контексте образования.

Чувство давления, чтобы стимулировать своих детей вне школы

Как утверждает клинический психолог Гейл Пост в своей книге "Путь одаренного воспитания", успех одаренного ребенка зависит от его окружения и поддержки, которую он получает в достижении своих интересов и развитии своих даров. Когда у них нет такой поддержки или признания в школе, их родители берут на себя это бремя дома.

Как справиться с большим количеством эмоциональных всплесков дома

Как объясняют эксперты из Института Дэвидсона, сильные эмоции и гиперчувствительность, которые часто стимулируют уникальные качества одаренных детей, могут также проявляться в гневе и эмоциональных всплесках дома, наряду с дискомфортом от их опыта в школе. В сочетании с перфекционистскими стандартами в школе, обремененными необходимостью быть "образцом для подражания" или успешным учеником в своих классах, одаренные дети могут чувствовать, что они легко терпят неудачу, что вызывает гнев и разочарование.

Посредничество и управление этими эмоциональными вспышками — одна из трудностей, с которой сталкиваются родители одаренных детей не только потому, что они измотаны хаосом жизни, но и потому, что их может быть трудно контекстуализировать без эмоционального интеллекта и безопасности.

Чувство вины, когда их дети чувствуют себя изолированными или одинокими

Исследование SENG, посвященное одаренным детям, предполагает, что многим одаренным детям трудно считывать социальные сигналы или общаться со своими нейротипичными сверстниками, что порождает чувство изоляции и отчуждения в школе или в дружеских группах. Хотя родители не всегда могут это контролировать, они все равно склонны нести бремя вины или тревоги за своих одаренных детей, видя, как их изоляция или одиночество влияет на них дома.

Поиск ресурсов и помощи

Помимо всех других обязанностей и проблем воспитания, родители одаренных детей часто оказываются под давлением — и на то есть веские причины — искать ресурсы и помощь, чтобы наилучшим образом поддерживать и защищать своих детей.

Хотя они часто признают преимущества этой дополнительной помощи и знаний в своей повседневной жизни, сам процесс поиска нужных экспертов и выделения времени на обучение может показаться непреодолимым на фоне работы, финансовых трудностей, стресса, домашних обязанностей и даже воспитания других детей.

Иногда родителям может быть даже некомфортно защищать своих детей, например, поддерживать более открытое общение с учителем своего ребенка или планировать встречи с консультантом. Но в конце дня это часть их ответственности как родителей.

Борьба за мотивацию своих детей через "неуспеваемость"

Сталкиваясь с "потенциальным разрывом" — когда способности одаренного человека опережают ресурсы или структуру его класса — в своих детях, родители одаренных детей часто изо всех сил пытаются создать здоровое пространство для успеха своих детей в академических контекстах.

Не имея времени или денег, чтобы помочь им найти новое место или даже домашнее обучение, многие родители обременены чувством вины, когда они вынуждены сталкиваться с социальными, личными и умственными проблемами, которые испытывают их дети из-за их разочарования и изоляции.

Их собственная неуверенность становится очевидной в негативном внутреннем диалоге их ребенка

Для родителей, которые не решили свои собственные проблемы с самооценкой или неуверенностью, удовлетворение этой потребности во внешнем подтверждении или позитивном внутреннем диалоге может быть трудным и неудобным. Дети учатся тому, как позитивно говорить о себе, у своих родителей, и когда их родители не чувствуют себя комфортно в своей собственной шкуре — активно любят себя и являются образцом уверенности в себе для своих детей — одаренные дети, в частности, могут стать жертвами принятия их нездоровых привычек.

Чувство давления, заставляющее их разрушать "перфекционистские" стандарты для своих детей

Особенно это касается отличников и одаренных детей в классах, которые обычно берут на себя ответственность быть "образцом для подражания" для своих сверстников, многие из них постоянно сталкиваются с перфекционистским мышлением, когда стандарты и ожидания, которых они придерживаются, практически невозможно последовательно достичь.

Одаренные дети часто испытывают выгорание быстрее и чаще, чем их сверстники, что вызывает дискомфорт, беспокойство и ненужный стресс в их жизни.