11 старомодных уроков, которым гениальные родители все еще учат своих детей

Есть важные способы, которыми родители могут проявлять интерес к своим детям – обучать их сопереживанию, сочувствию, доверию, уважению и честности способами, действительно повышающими ценность их жизни. Такое глубокое влияние ощущается в том, как взрослые демонстрируют образцовое поведение, учат важным урокам и даже эмоционально поддерживают ребят в сложные моменты.

Видео дня

Несмотря на то, что современное родительство вызывает дискуссии, есть несколько старомодных уроков, которым учат детей. Такие методы могут добавить оттенки в новые стили и инициативы воспитания. Эксперт по психологии Зайда Слаббекорн поделилась с Yourtango старомодными уроками, которые станут актуальными в воспитании современных мальчиком и девочек.

Благодарность за мелочи

Моделируя любезное поведение, например поблагодарить за утренний кофе или открыть дверь перед незнакомцем, родители могут убедиться, что их дети вырастут с основой эмпатии. Мальчики и девочки, которые научились выражать благодарность в детстве, получат ряд положительных преимуществ, начиная от более высокого уровня счастья до более здоровой и полноценной жизни.

Говорить окружающим, что их любят

Достаточно просто поощрять детей говорить друзьям и членам семьи, что они любят их. Напоминать быть благодарными по пустякам может быть достаточно глубоко, что помогает сформировать милосердное мышление.

Ответить за свои ошибки

Родители, которые учат своих детей брать на себя ответственность за ошибки, закладывают в них ответственность. Таким образом, ребята понимают свои ошибки и важность быть честными.

Откровенное мышление

Когда дети дома чувствуют, что их ценят и уважают за их уникальность, тревоги по поводу внешнего подтверждения не мешают им отстаивать себя и то, во что они верят. Лучшие адвокаты, по примеру специалиста, имеют тенденцию учиться отстаивать то, во что верят, от своих родителей. Ведь им дали знания, инструменты и ресурсы для этого на раннем этапе жизни.

Просить о помощи – нормально

Когда детей не учат, что просить совета продуктивно, они боятся этого. Люди, которые обращаются за помощью, обычно воспринимаются их сверстниками более компетентными. Поэтому дети, которые учатся этому навыку в раннем возрасте, настроены на успех в разных сферах.

Если упал, поднимись

Дети, обученные старомодному уроку падения и подъема, сталкиваются с трудностями и с интересом участвуют в разговорах, действиях и ситуациях, в которых они не совсем уверены. По словам специалиста, в дискомфорте есть сила, особенно для молодежи, которая все еще развивает свою идентичность. Прививая этот урок ребятам в раннем детстве, взрослые научат их разрешать конфликты в отношениях, добиваться успеха и ставить приоритеты для своего личного благополучия.

Признавать свои ошибки

В ситуациях смущения, дети, которых научили брать на себя ответственность и извиняться, в целом более осознанные, чем те, кого этому не учили. Относясь с сочувствием к разочарованию, родители могут убедиться, что ребята одинаково спокойно переживают неприятные ситуации и отвечают за ошибки, недостатки и пассивно оскорбительные действия.

Быть добрым ко всем

Научить детей сопереживанию – не всегда самое простое дело. Однако хорошо начать с того, чтобы научить их быть лидерами в доброте и сочувствии во время общения с кем угодно.

Уважать себя и других

Обучение детей уважению начинается дома с родителей, которые создают безопасное место, чтобы ребят услышали и ценили. На это также влияют взгляды взрослых на здоровый образ жизни.

Честность – лучшая политика

Родители должны демонстрировать честность и реагировать на ложь со стороны детей твердыми последствиями.

Терпение

Многим детям сегодня не хватает терпения. Хотя научить этому принципу гораздо труднее, наряду с технологической доступностью и обеспокоенностью по воспитанию, есть несколько способов моделировать здоровое поведение с помощью конкретных фраз и действий. Благодаря собственному примеру, взрослые могут показать ценность этого навыка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 6 навыках родителей, необходимых для эффективного воспитания детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!