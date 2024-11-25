11 украинских университетов вошли в рейтинг лучших в мире: куда следует поступать в 2025 году

11 украинских университетов вошли в рейтинг Interdisciplinary Science Rankings 2025 (междисциплинарный научный рейтинг), представленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке оказались 749 вузов из 92 стран.

Видео дня

Как отмечается на официальном сайте мирового рейтинга, он базируется на 11 показателях эффективности, которые оценивают входящие ресурсы (финансирование), процессы (материальная база, административная поддержка) и результаты (публикации, цитируемость, репутация).

Какие украинские университеты попали в рейтинг Interdisciplinary Science Rankings 2025:

– Сумской государственный университет (общий балл 39,8-42,5, позиция 251-300)

– Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (бал 30,0-34,7, позиция 401-500)

– Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (бал 30,0-34,7, позиция 401-500);

– Львовский национальный университет имени Ивана Франко (бал 25,4-29,9, позиция 501-600)

– Харьковский политехнический институт (25,4-29,9, позиция 501-600);

– Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

– Национальный университет "Львовская политехника";

– Национальный университет пищевых технологий;

– Ужгородский национальный университет;

– Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

– Харьковский национальный университет им. н. Каразина.

На первом месте в мировом рейтинге оказался Массачусетский технологический институт, на втором – Стэнфордский университет в Калифорнии, третье место занял Национальный университет Сингапура.

Далее идет Дюкский университет в США, Университет Миннесоты, Вагенингенский университет в Нидерландах.

Как сообщал OBOZ.UA, лучшим украинским университетом по версии рейтинга World University Rankings 2025 также стал Сумской государственный университет. Он вошел в 801-1000 позиций мирового рейтинга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!