11 украинских университетов вошли в рейтинг лучших в мире: куда следует поступать в 2025 году
11 украинских университетов вошли в рейтинг Interdisciplinary Science Rankings 2025 (междисциплинарный научный рейтинг), представленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке оказались 749 вузов из 92 стран.
Как отмечается на официальном сайте мирового рейтинга, он базируется на 11 показателях эффективности, которые оценивают входящие ресурсы (финансирование), процессы (материальная база, административная поддержка) и результаты (публикации, цитируемость, репутация).
Какие украинские университеты попали в рейтинг Interdisciplinary Science Rankings 2025:
– Сумской государственный университет (общий балл 39,8-42,5, позиция 251-300)
– Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (бал 30,0-34,7, позиция 401-500)
– Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (бал 30,0-34,7, позиция 401-500);
– Львовский национальный университет имени Ивана Франко (бал 25,4-29,9, позиция 501-600)
– Харьковский политехнический институт (25,4-29,9, позиция 501-600);
– Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
– Национальный университет "Львовская политехника";
– Национальный университет пищевых технологий;
– Ужгородский национальный университет;
– Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
– Харьковский национальный университет им. н. Каразина.
На первом месте в мировом рейтинге оказался Массачусетский технологический институт, на втором – Стэнфордский университет в Калифорнии, третье место занял Национальный университет Сингапура.
Далее идет Дюкский университет в США, Университет Миннесоты, Вагенингенский университет в Нидерландах.
Как сообщал OBOZ.UA, лучшим украинским университетом по версии рейтинга World University Rankings 2025 также стал Сумской государственный университет. Он вошел в 801-1000 позиций мирового рейтинга.
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