12 директоров школ назвали лучшие книги о лидерстве, которые они когда-либо читали

На сегодня выбор книг по самопомощи и лидерству настолько велик, что не всегда понятно, какую же выбрать. Есть книги, которые предлагают только шаблонные советы, а есть те, которые действительно достойны внимания.

Сайт edutopia.org обратился к директорам 12 американских школ, чтобы узнать, какая их любимая книга о лидерстве всех времен. Основным условием для ответа было то, чтобы книга была издана в течение последних пяти десятилетий.

12 лучших книг о лидерстве по мнению директоров школ США

"Преимущество счастья" (The Happiness Advantage), автор Шон Акор

Эту книгу советует директор средней школы Саут-Лейк в Южной Калифорнии Белинда Аверилл. По ее словам, она не является типичной книгой о лидерстве, но для нее была действительно полезной.

"Она бросает вызов традиционному убеждению, что успех ведет к счастью, и вместо этого показывает, что счастье подпитывает успех", – объясняет директор.

"Лидерство и самообман: выход за пределы" (Leadership and Self-Deception: Getting Out of the Box), Институт Арбингера

Эту книгу лучшей о лидерстве называет директор средней школы Огдена в Юте Шона Хейни. По ее словам, она выходит за пределы базовых рецептов, предложенных во многих книгах по самопомощи и лидерству. В ней утверждается, что даже лучшие методы не работают, если обращаться к людям с неправильным настроением, а также говорится о том, что главной проблемой каждого руководителя является самообман. Как объясняет директор, лидеры иногда не осознают, как они негативно влияют на ситуацию, одновременно преувеличивая недостатки других, чтобы оправдать собственные чувства и действия.

"Культуризируйте: Каждый ученик. Ежедневно. Несмотря ни на что" (Culturize: Every Student. Every Day. Whatever It Takes), автор Джимми Касас

По словам директора начальной школы в Канзасе Стейси Грин, она пришла к руководству заведения с мантрой: "Каждый ученик. Каждый день. Несмотря ни на что". То есть именно эта книга дала ей советы и принципы для лучшего воплощения ее убеждений на практике.

"Каждый является лидером. Как администратор школы я, безусловно, имею определенные обязанности, но я сама не могу нести ответственность за успехи, неудачи или моральный дух каждого взрослого. Коллективная эффективность определяет ход школьной культуры", – объяснила она.

"От хорошего к великому: почему некоторые компании делают прыжок ... а другие нет" (Good to Great: Why Some Companies Make the Leap ... and Others Don't), автор Джим Коллинз

Директор средней школы в Небраске Чад Супир говорит, что любит эту книгу, потому что она является напоминанием ему и его сотрудникам о том, что крупные организации никогда не останавливаются на достигнутом – они постоянно ищут пути роста и совершенствования.

"Любой может достичь успеха один раз, но поддержание этого уровня совершенства со временем – это то, что определяет вас и то, что запомнится", – говорит он.

"Бесстрашная организация: создание психологической безопасности на рабочем месте для обучения, инноваций и роста" (The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth), автор Эми Эдмондсон.

По словам директора средней школы в Огайо Майкла Мартина, эта книга сосредоточена на концепции психологической безопасности, которая является общим убеждением в том, что команда безопасна для межличностного риска.

"Когда важные разговоры происходят открыто, а не шепотом, лидер знает, что психологическая безопасность в коллективе достигнута", – объясняет он.

"Какова моя ценность в обучении для учителей, которыми я руковожу" (What Is My Value Instructionally to the Teachers I Supervise?), автор Барути Кафеле

Эту книгу, написанную американским педагогом и экспертом по вопросам образовательного лидерства, считает лучшей по вопросам лидерства директор Академии математики, науки и искусств Ибервиля в Луизиане, Аманда Остин.

"Она подтверждает истину, которой я твердо придерживаюсь: эффективное лидерство начинается с самореализации. Как руководитель школы, я задаю тон совершенства в моем заведении не только своими решениями, но и своим присутствием, целью и примером, который я ежедневно подаю своим преподавателям, ученикам, родителям. Работа Кафеле напоминает мне, что лидерство является одновременно личным и трансформационным – это непрерывное путешествие размышлений, роста и служения другим", – отзывается о книге она.

"Становление" (Becoming), автор Мишель Обама

По словам директора Восточной средней школы в Колорадо Териты Уокер, книга Мишель Обамы помогла ей принять ответственность за свой уникальный путь, независимо от того, насколько он отличается от других.

"Признание силы настоящего лидерства позволило мне построить настоящие связи и, таким образом, управлять эффективнее", – сказала она.

"Конец заурядности: как мы достигаем успеха в мире, который ценит одинаковость" (The End of Average: How We Succeed in a World That Values Sameness), автор Тодд Роуз

Эту книгу советует директор средней школы Молалла-Ривер в Орегоне Рэнди Далтон. Он объяснил, что она подтвердила его инстинктивное знание о том, что все люди разные и могут достичь успеха, как только поймут, кем они являются как личности.

"Настоящие лидеры едят последними: как создать команду мечты" (Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't), автор Саймон Сиек

Директор средней школы Макферсона в Канзасе Инге Эспинг говорит, что именно с помощью этой книги она осознала, что лидерство – это служение, а не статус. По ее словам, это согласуется с ее ежедневной практикой быть заметной, активной и общаться с детьми и учителями.

"Что делают большие директора по-другому: 18 вещей, которые имеют наибольшее значение" (What Great Principals Do Differently: 18 Things That Matter Most), автор Тодд Уитакер

По словам директора Центра профессионально-технического образования Алабамы Мэтью Эппса, эта книга убедила его, что самосознание – это действительно навык.

"Я могу постоянно развиваться и совершенствоваться в самосознании, чтобы служить своим ученикам и преподавателям", – говорит он.

"Множители: как лучшие лидеры делают всех умнее" (Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter), Лиз Вайзман

Директор средней школы в Коннектикуте Кристи Залета восторженно утверждает, что эта книга стала для нее трансформационной и полностью изменила ее подход к работе.

""Она превратила меня из человека, который решает проблемы, в архитектора среды, где другие могли бы управлять и достигать успеха", – говорит она.

"Эффект мультипликатора: Раскрытие гениальности в наших школах" (The Multiplier Effect: Tapping the Genius Inside Our Schools), авторы Лиз Вайзман, Элиз Фостер и Лоис Аллен

Директор начальной школы Эль-Морро в Южной Калифорнии Джули Гетчел также назвала книгу Лиз Вайзман, но "Эффект мультипликатора". По ее словам, она является хорошим напоминанием о том, что лидеры могут как умножить, так и уменьшить влияние таланта, способностей, радости и эффективности своих команд.

