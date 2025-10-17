Педагог, который готовил абитуриентов Гарварда, Стэнфорда и Принстона, назвал 5 книг о воспитании успешных детей

Писатель и педагог, который готовил абитуриентов в Гарвард, Стэнфорд и Принстон, Тео Вольф поделился книгами, которые он советует прочитать родителям. По его словам, литература написана специалистами и она поможет лучше поддерживать родителей в преодолении конкурентной академической среды.

Списком из пяти изданий специалист поделился на сайте CNBC. Он отмечает, что именно эти книги подойдут для родителей, которые хотят воспитать очень успешных детей.

"Никогда не бывает достаточно" Дженнифер Бреени Уоллес

В книге "Никогда не бывает достаточно" журналистка Дженнифер Брини Уоллес исследует современную токсичную культуру достижений и проблемы, к которым она может привести. Центральной проблемой является то, что она называет "чрезмерным давлением на достижение успеха". Этот стресс негативно влияет на здоровье и эмоциональное благополучие ребенка. Уоллес предлагает конструктивные способы обойти эту культуру, будь то уменьшение тревоги, которую вы как родитель можете непреднамеренно создавать, или создание системы поддержки для себя и своего ребенка.

2. "Самые счастливые дети в мире" Рины Мэй Акосты и Мишель Гатчисон

В книге "Самые счастливые дети мира" авторы Рина Мэй Акоста и Мишель Гатчисон исследуют аспекты культуры, которые способствуют тому, что Нидерланды постоянно входят в число самых счастливых стран мира для детей. Акоста – филиппинка-американка, а Гатчисон – британка. Они обе замужем за нидерландцами и воспитывают детей в этой стране, поэтому подошли к теме с уникальной межкультурной точки зрения.

Вольфу нравится в этой книге то, что хотя авторы сосредотачиваются на более широких общественных нормах, распространенных в Нидерландах, они также делятся практическими советами для родителей, такими как ценность того, чтобы дети были услышаны, или совместного питания как способа укрепления связи.

"Самоуправляемый ребенок" Уильяма Стиксруда и Неда Джонсона

В книге "Самоуправляемый ребенок", авторами которой являются клинический психолог Уильям Стиксруд и основатель репетиторского центра Нед Джонсон подробно описывается, как родители могут помочь своим детям стать более самостоятельными. Эта книга исправляет многие заблуждения относительно использования стимулов для мотивации детей (например, компенсация за хорошие оценки вредна в долгосрочной перспективе), освещает ключевые ловушки, которых следует избегать, и предоставляет родителям рекомендации, основанные на доказательствах, и темы для начала разговора, чтобы помочь своим детям развить самостоятельность и устойчивость.

"Кто поступает и почему" Джеффа Селиго

Книга предлагает поучительный взгляд на поступление в колледжи в Америке. Во время исследования, журналист по вопросам образования Джефф Селинго наблюдал за приемными комиссиями трех ведущих колледжей, чтобы предоставить прозрачную информацию о том, как на самом деле принимаются решения о поступлении. Он исследует, как такие факторы, как география, проявленный интерес и конкретные потребности учебного заведения, могут иметь огромное влияние на принятие или отклонение заявления студента.

Селиго прекрасно помогает родителям понять конкурирующие силы, которые делают этот процесс гораздо большим, чем просто заслуги любого отдельного заявителя:

"Как стать суперзвездой старшей школы" Кела Ньюпорта

Книга впервые была опубликована 15 лет назад, но Вольф считает, что сегодня она актуальнее, чем когда-либо. Автор Кел Ньюпорт, ныне профессор информатики в Джорджтаунском университете, делится инструментами, которые помогут сделать поступление в колледж менее стрессовым для всех участников. Он предлагает стратегии, как студенты могут выделиться, и ни одна из них не предусматривает посещение наибольшего количества курсов или получения высоких баллов на выпускных экзаменах.

Вместо этого автор рекомендует искренне развивать свои увлечения, углубляясь в одну конкретную сферу интересов, независимо от того, насколько она странная или нишевая. Хотя книга написана для учеников старших классов, она также является ценным пособием для родителей.

