5 книг, которые помогут привить ребенку любовь к чтению

Большинство детей начинают учиться читать в период с 4 до 7 лет. Однако есть и такие, которым этот процесс совсем не интересен в подростковом возрасте и привлечь их к литературе довольно трудно.

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Тем не менее, есть книги, которые помогут привить любовь к чтению школьникам, отказывающим брать книги в руки. Освитория собрала подборку из 5 изданий, которые подойдут детям всех возрастов и помогут погрузиться в мир литературы.

Дневник слабака, Джеф Кинни

Современный комикс о Греге Гефли, который завершил начальную школу и считает, что сладкое детство прошло. В издании рассказывается о том, как выживать среди уже бреющихся недобрых подростков. Главный герой не теряет оптимизма и делится веселыми похождениями и советами. Истории короткие, поэтому не требуют значительного времени для чтения. Кроме того, сопереживания к Грегу вызывают соболезнования у школьников, имеющих трудности в обучении.

Девочки могут все, Ольга Доманская

Комикс рассказывает о приключениях четырех героинь, считающих себя IT-девушками и изобретателями. В небольшом городе ІТ-компания объявила конкурс среди школьников: нужно создать изобретение, которое изменит мир к лучшему. Достаточно короткое издание с яркими рисунками, которое увлечет подростков своим сюжетом.

Рыба на дереве, Линды Муллали Гант

Девочка по имени Элли Никерсон не умеет читать, хотя учится в шестом классе. Поэтому она страдает от издевательств одноклассников. История представлена с юмором, без излишнего драматизма. Впоследствии главная героиня осознает: если человек преодолевает проблему, это делает ее не хуже других, а сильнее.

Зов монстра, Патрик Несс

История о 12-летнем парне по имени Конор, у которого умирает мать. Подросток не хочет жить с бабушкой по ее правилам, поэтому постепенно начинает дружить с пугавшим его ночью монстром. Необычный друг рассказывает главному герою разные истории, заставляющие его по-новому взглянуть на своих близких и на то, какими сложными могут быть люди. Конор узнает о том, что зло может казаться добром, и наоборот. А также, что мрачный неприязненный человек на самом деле заботливый и любящий, а общительный и приятный манипулятором.

Дом удивительных детей мисс Сапсан, Рэнсом Риггз

Книга с уникальными старинными фотографиями рассказывает о таинственном острове и заброшенном убежище. Издание имеет достаточный диапазон характеров, чем сможет привлечь разных детей. В то же время жуткие иллюстрации притягивают к себе и становятся тайным входом в книгу.

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