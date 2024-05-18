12 фраз, которые могут навредить вашему ребенку, и 12 вещей, которые следует сказать вместо них

То, что дети слышат от родителей, может остаться навсегда в их памяти. Слова любви и мудрости ведут и помогают мальчикам и девочкам стать лучшими людьми. Зато что-то, сказанное с гневом и недоверием, заставляют малышей сомневаться в себе на протяжении многих лет.

Обычные слова, которые кажутся безопасными и невинными, могут ослабить самооценку ребенка и заставить его чувствовать себя неуверенно, отмечают специалисты. Вrightside собрало 12 фраз, которых следует избегать взрослым, разговаривая с малышами, и что, по мнению экспертов, можно говорить вместо них.

"Я так горжусь тобой" или "Великолепная работа"

А лучше сказать: "Ты, наверное, так гордишься своей работой" или "Ты так быстро сложил головоломку".

Первая фраза кажется невинной. Когда родители хвалят детей за любой пустяк, начиная от обеда и заканчивая рисованием, похвала теряет смысл. Вместо этого стоит пытаться хвалить конкретные вещи, связанные с достижениями малыша, и побуждать его быть самокритичными и гордиться тем, что он сделал действительно хорошо.

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"Подожди, пока твой папа (мама) вернется домой"

Лучше сказать: "Пожалуйста, не делай этого снова. Это заставляет меня расстраиваться, потому что..."

Когда взрослые произносят первую фразу, они "откладывают" последствия неправильного поведения ребенка, и, скорее всего, к тому моменту, как второй родитель вернется домой, малыш забудет, что произошло. Более того, таким образом другой родитель "запугивает" мальчика или девочку, превращая своего партнера в "плохого полицейского" и унижает собственный авторитет. В то же время эксперты советуют попытаться решить проблему самостоятельно и объяснить причины своего расстройства из-за поведения школьника.

"Как прошел день?"

А лучше спросить: "Что было лучшим в твой день?"

"Как прошел твой день?" – это вопрос, предусматривающий ответ только из одного или двух слов. Если же взрослые действительно хотят знать, что произошло за это время у ребенка, то лучше задавать конкретные вопросы, которые будут побуждать к долгим и детальным ответам.

"Никакого десерта, пока не закончите еду"

Следует заменить на: "Сначала едим суп, а затем десерт".

Произнося первую фразу, родители увеличивают ценность угощения и уменьшают радость от самой еды. Так что взрослым лучше попытаться немного перефразировать свои слова и заметить, что блюда лучше есть в определенном порядке.

"Поспешите"

Специалисты советуют заменить на: "Поспешим" или "Посмотрим, кто первым обует кроссовки".

Когда родители заставляют ребенка делать что-то быстрее, они усиливают его стресс и заставляют бояться, что он опоздает или что-нибудь пропустит. Так что лучше сообщить малышу, что вы в одной команде.

"Оставьте меня в покое"

Эксперты советуют сказать: "Что произошло?" или "Пожалуйста, дай мне минуту, чтобы закончить это, и мы поговорим, хорошо?"

Если родители постоянно отвергают ребенка, он скоро начнет думать, что нет смысла обращаться к ним за помощью или советом вообще, потому что они всегда заняты. Со временем мальчики и девочки будут меньше делиться своими мыслями и переживаниями со взрослыми. Если родители не могут сразу уделить все свое внимание малышу, следует терпеливо попросить его дать пару минут, чтобы закончить то, что они делают.

"Позор вам"

Заменить на: "То, что вы сделали, меня огорчает, потому что..."

Возможно, ребенок еще слишком мал, чтобы понять, что такое стыд, говорят эксперты. Такая фраза не поможет понять ему, что она сделала что-то неправильное. Более того, позор может сделать некоторых малышей более агрессивными. Специалисты советуют попытаться объяснить мальчикам и девочкам, что было неправильно в их поведении и как этого избежать в будущем.

"Не плачь"

Специалисты советуют попытаться сказать: "Что произошло?" или "Что тебя так расстроило?".

Плач – это абсолютно нормально, даже если причина не кажется столь важной, говорят эксперты. Сказав: "Не плачь" взрослые уменьшают чувство малыша, и это может заставить его почувствовать, что эмоции не важны. Вместо этого лучше попытаться показать, что родителям не безразлично и они хотят помочь.

"Нечего бояться"

Вместо этого: "Я вижу, ты боишься, и я здесь с тобой".

Первая фраза не может утешить ребенка, если он уже боится. И снова это посылает ему сообщение, что его чувства не учитываются. Вместо этого лучше посочувствовать чувствам малыша и обсудить страх и его причину.

"Потому что я так сказал"

Лучше применить: "Пора выключить телевизор и начать делать домашнее задание".

Первая фраза не дает ребенку никакого представления о том, почему он должен прекратить или начать делать то, что хотят родители. Это может заставить малыша почувствовать, что он не имеет никаких прав и взрослые всегда контролируют ситуацию. Следует попытаться дать простые понятные инструкции и кратко объяснить причины слов.

"Я мог бы это сделать, когда был в твоем возрасте"

А лучше: "Давай я научу тебя, как это делать"

Все дети развиваются по-разному, и сравнивать их с другими, не самая лучшая идея. Вместо этого следует научить малыша делать то, что он еще не умеет.

"Я в тебе разочарован"

Специалисты советуют говорить: "То, что ты сделал, меня огорчает, потому что..."

Фраза: "Я в тебе разочарован" звучит для ребенка так же, как: "Ты меня разочаровываешь", и это может вызвать у него ощущение, что он не отвечает ожиданиям. Эксперты рекомендуют попытаться объяснить, какие поступки малыша вызывают чувство у взрослых, не употребляя слов "разочарованный".

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