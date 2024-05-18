12 фраз, которые могут навредить вашему ребенку, и 12 вещей, которые следует сказать вместо них

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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12 фраз, которые могут навредить вашему ребенку, и 12 вещей, которые следует сказать вместо них

То, что дети слышат от родителей, может остаться навсегда в их памяти. Слова любви и мудрости ведут и помогают мальчикам и девочкам стать лучшими людьми. Зато что-то, сказанное с гневом и недоверием, заставляют малышей сомневаться в себе на протяжении многих лет.

Обычные слова, которые кажутся безопасными и невинными, могут ослабить самооценку ребенка и заставить его чувствовать себя неуверенно, отмечают специалисты. Вrightside собрало 12 фраз, которых следует избегать взрослым, разговаривая с малышами, и что, по мнению экспертов, можно говорить вместо них.

"Я так горжусь тобой" или "Великолепная работа"

А лучше сказать: "Ты, наверное, так гордишься своей работой" или "Ты так быстро сложил головоломку".

12 фраз, которые могут навредить вашему ребенку, и 12 вещей, которые следует сказать вместо них

Первая фраза кажется невинной. Когда родители хвалят детей за любой пустяк, начиная от обеда и заканчивая рисованием, похвала теряет смысл. Вместо этого стоит пытаться хвалить конкретные вещи, связанные с достижениями малыша, и побуждать его быть самокритичными и гордиться тем, что он сделал действительно хорошо.

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"Подожди, пока твой папа (мама) вернется домой"

Лучше сказать: "Пожалуйста, не делай этого снова. Это заставляет меня расстраиваться, потому что..."

Когда взрослые произносят первую фразу, они "откладывают" последствия неправильного поведения ребенка, и, скорее всего, к тому моменту, как второй родитель вернется домой, малыш забудет, что произошло. Более того, таким образом другой родитель "запугивает" мальчика или девочку, превращая своего партнера в "плохого полицейского" и унижает собственный авторитет. В то же время эксперты советуют попытаться решить проблему самостоятельно и объяснить причины своего расстройства из-за поведения школьника.

"Как прошел день?"

12 фраз, которые могут навредить вашему ребенку, и 12 вещей, которые следует сказать вместо них

А лучше спросить: "Что было лучшим в твой день?"

"Как прошел твой день?" – это вопрос, предусматривающий ответ только из одного или двух слов. Если же взрослые действительно хотят знать, что произошло за это время у ребенка, то лучше задавать конкретные вопросы, которые будут побуждать к долгим и детальным ответам.

"Никакого десерта, пока не закончите еду"

Следует заменить на: "Сначала едим суп, а затем десерт".

Произнося первую фразу, родители увеличивают ценность угощения и уменьшают радость от самой еды. Так что взрослым лучше попытаться немного перефразировать свои слова и заметить, что блюда лучше есть в определенном порядке.

"Поспешите"

12 фраз, которые могут навредить вашему ребенку, и 12 вещей, которые следует сказать вместо них

Специалисты советуют заменить на: "Поспешим" или "Посмотрим, кто первым обует кроссовки".

Когда родители заставляют ребенка делать что-то быстрее, они усиливают его стресс и заставляют бояться, что он опоздает или что-нибудь пропустит. Так что лучше сообщить малышу, что вы в одной команде.

"Оставьте меня в покое"

Эксперты советуют сказать: "Что произошло?" или "Пожалуйста, дай мне минуту, чтобы закончить это, и мы поговорим, хорошо?"

Если родители постоянно отвергают ребенка, он скоро начнет думать, что нет смысла обращаться к ним за помощью или советом вообще, потому что они всегда заняты. Со временем мальчики и девочки будут меньше делиться своими мыслями и переживаниями со взрослыми. Если родители не могут сразу уделить все свое внимание малышу, следует терпеливо попросить его дать пару минут, чтобы закончить то, что они делают.

"Позор вам"

12 фраз, которые могут навредить вашему ребенку, и 12 вещей, которые следует сказать вместо них

Заменить на: "То, что вы сделали, меня огорчает, потому что..."

Возможно, ребенок еще слишком мал, чтобы понять, что такое стыд, говорят эксперты. Такая фраза не поможет понять ему, что она сделала что-то неправильное. Более того, позор может сделать некоторых малышей более агрессивными. Специалисты советуют попытаться объяснить мальчикам и девочкам, что было неправильно в их поведении и как этого избежать в будущем.

"Не плачь"

Специалисты советуют попытаться сказать: "Что произошло?" или "Что тебя так расстроило?".

Плач – это абсолютно нормально, даже если причина не кажется столь важной, говорят эксперты. Сказав: "Не плачь" взрослые уменьшают чувство малыша, и это может заставить его почувствовать, что эмоции не важны. Вместо этого лучше попытаться показать, что родителям не безразлично и они хотят помочь.

12 фраз, которые могут навредить вашему ребенку, и 12 вещей, которые следует сказать вместо них

"Нечего бояться"

Вместо этого: "Я вижу, ты боишься, и я здесь с тобой".

Первая фраза не может утешить ребенка, если он уже боится. И снова это посылает ему сообщение, что его чувства не учитываются. Вместо этого лучше посочувствовать чувствам малыша и обсудить страх и его причину.

"Потому что я так сказал"

Лучше применить: "Пора выключить телевизор и начать делать домашнее задание".

Первая фраза не дает ребенку никакого представления о том, почему он должен прекратить или начать делать то, что хотят родители. Это может заставить малыша почувствовать, что он не имеет никаких прав и взрослые всегда контролируют ситуацию. Следует попытаться дать простые понятные инструкции и кратко объяснить причины слов.

"Я мог бы это сделать, когда был в твоем возрасте"

12 фраз, которые могут навредить вашему ребенку, и 12 вещей, которые следует сказать вместо них

А лучше: "Давай я научу тебя, как это делать"

Все дети развиваются по-разному, и сравнивать их с другими, не самая лучшая идея. Вместо этого следует научить малыша делать то, что он еще не умеет.

"Я в тебе разочарован"

Специалисты советуют говорить: "То, что ты сделал, меня огорчает, потому что..."

Фраза: "Я в тебе разочарован" звучит для ребенка так же, как: "Ты меня разочаровываешь", и это может вызвать у него ощущение, что он не отвечает ожиданиям. Эксперты рекомендуют попытаться объяснить, какие поступки малыша вызывают чувство у взрослых, не употребляя слов "разочарованный".

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