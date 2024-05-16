3 фразы, которые помогут развить эмоциональный интеллект у детей: советы исследовательницы и преподавательницы Гарвардского университета

Исследовательница и преподаватель Гарвардского университета Дженни Ву уверяет, что взрослым бывает сложно полноценно и искренне взаимодействовать не только с детьми, но и между собой. В частности, причинами этого становится значительное количество стрессовых факторов и раздражителей и недостаток терпения.

Она отмечает, что важно в настоящее время воспитывать эмоционально умных детей, особенно тогда, когда родителям нужно много работать. Специалист в CNBC поделился тремя фразами, которые помогут развить этот навык у мальчиков и девушек.

"Как бы вы описали это чувство?"

Когда дети устраивают истерики, это часто происходит потому, что им не хватает языка и навыков. Следовательно, помочь им развить эмоциональную грамотность, чтобы они лучше понимали свои чувства и могли управлять ими.

В частности, малыш может сказать, что он "печальный", когда действительно чувствует себя одиноким, обескураженным или непонятным. Давая мальчикам и девочкам более конкретные слова, как "разочарованный" или "нервный", взрослые позволяют им распознавать и четко формулировать свои эмоции.

Видео дня

Родители могут включать эмоциональные слова в течение дня, чтобы повысить самосознание детей и социальную осведомленность несколькими разными способами. В частности:

слушая или напевая песню, описывать чувства, которые она вызывает;

при совместном просмотре телешоу поговорить о возможных эмоциях, которые может испытывать персонаж;

ближе к концу дня поговорить об эмоциях, которые все пережили в этот период.

Самая большая ошибка, которую допускаются взрослые, это когда называют эмоции "хорошими" или "плохими".

"Я сегодня не в лучшем состоянии, и это нормально"

Взрослые часто вынуждены сохранять самообладание и скрывать эмоции, но это может установить нереалистичный стандарт для детей. Чем больше родители угнетают эмоции, тем больше вероятность того, что поведение может спровоцировать вспышку крика.

Следует моделировать здоровое эмоциональное выражение, делясь чувствами так, чтобы дети могли это понять. Это не значит перегружать их своими проблемами, а скорее показывать, что испытывать ряд эмоций и открыто обсуждать их – это нормально.

Когда открыто работать над своими эмоциями, это демонстрирует детям нормальность иметь сильные эмоции – и это важно говорить о своих поступках и исправляться.

"Ваши эмоции настоящие и действительные"

Взрослым следует избегать уменьшения эмоциональных помех пренебрежительными фразами вроде: "Смирись" или "Это ничего страшного". Для ребенка чувства очень реальны и могут быть всепоглощающими.

Важно сначала признать эмоциональные переживания, затем моделировать эмоциональные проявления. Это напоминает малышам, что хотя они не всегда могут контролировать происходящее с ними, у них есть власть управлять тем, как реагировать на болезненные и тревожные ситуации.

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